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    Süleyman Soylu: Hakkari'de 17 teröristi etkisiz hale getirdik

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yıldırım-13 Bestler Dereler Operasyonu kapsamında Hakkari'de etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısını açıkladı.
    • DHA
    • 19.10.2020 - 13:26
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    Süleyman Soylu: Hakkari'de 17 teröristi etkisiz hale getirdik

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Doğu ve Güneydoğu'da devam eden terör operasyonları hakkında açıklamalarda bulundu.

    Bakan Soylu, geçtiğimiz hafta Şırnak, Siirt, Van ve Hakkari'de başlatılan Yıldırım-13 Bestler Dereler Operasyonu'nun başarılı bir şekilde devam ettiğini bildirdi.

    17 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

    Soylu, "Geçen hafta kamuoyuna Hakkari'de yaptığımız operasyondan bahsetmiştik. Bu operasyonun yeri çok manidar, karanlıkta girdik ve 17 teröristi etkisiz hale getirdik" ifadelerini kullandı.

    Süleyman Soylu: Hakkari de 17 teröristi etkisiz hale getirdik #1

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