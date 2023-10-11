Süleyman Soylu, Halk TV'nin 'milyon dolarlık konut' iddialarına yanıt verdi Halk TV'nin, Soylu'nun 3 milyon 500 bin dolara lüks bir villa satın aldığı haberlerine yanıt veren Süleyman Soylu, "Güne yine bir Süleyman Soylu yalanı ile başlıyoruz" vurgusuyla konuyu açıkladı.

ensonhaber.com

Halk TV, sabah saatlerinde AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu ile ilgili bir haber paylaştı.

Soylu'nun 3 milyon 500 bin dolarlık villayı satın aldığını iddia eden Halk TV'ye yanıt çok gecikmedi.

Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından "Aylardır olduğu gibi bugün de güne yine bir Süleyman Soylu yalanı ile başlıyoruz." cümleleri ile konuyu detaylandırdı.

Süleyman Soylu, iddiaların asılsız olduğunu ifade etti.

"Bahçeşehir'de oturuyorum, oturmaya devam edeceğim"

İşte o açıklama;

Günün haberi, attığı yalanlar, aldığı nefesten fazla bir sözde “gazeteciden”… On beş yıldır Bahçeşehir’de oturuyorum. Allah izin verirse de oturmaya devam edeceğim.

"Oğlum tadilatı karşılığında kiracı olarak taşınmak istedi"

Evi bir yılı aşkın süre önce terör örgütlerine ve organize suç örgütlerine hedef gösterecek şekilde yine sizler tarafından ifşa edilen oğlum, Çekmeköy’deki başka bir eve tadilatı karşılığında kiracı olarak taşınmak istedi.



Şimdi onu da ifşa ettiniz. Örgütçü arkadaşlarınıza söyleyin, şimdi oraya da taşınmayacak.

"Halk TV sahibinin de oturduğu yerde oturmaya devam edecek"