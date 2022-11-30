Süleyman Soylu, Kökünü Kurutma Operasyonu'nun bilançosunu açıkladı

Hatay'da süren, Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 117 kişi gözaltına alındı, uyuşturucu suçundan cezaevinde bulunanların sayısı ise 119 bine ulaştı.

Türkiye genelinde uyuşturucu ile mücadele son sürat devam ediyor.

Kökünü Kurutma Operasyonu'nda, her geçen gün bir yeni başarıya ulaşılıyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konu kapsamında Hatay'daki gelişmeleri aktardı.

Operasyonun saat 05.00'te gerçekleştirildiğini aktaran Soylu, şu ifadelerle devam etti;

"Cezaevinde yatanların sayısı 119 bin"

"Uyuşturucudan cezaevinde yatanların sayısı 199 bin. Parkların aydınlatabilmesi projesinden tutun da birçok yeni proje ülkemizde devreye girmiş ve devam etmektedir.

Uyuşturucunun 4'te biri doğu illerimizde yakalanırken, uyuşturucunun 4'te 3'ü sınırımıza yakın yerlerde doğu illerinde yakalanıyor ve ancak 4'te 1'i batı illerinde yakalanıyor.

"117 şüphelinin tamamı yakalandı"

Yaklaşık 441 ekip, 42 özel harekat unsuru, 1934 personel, 1 helikopter, 2 İHA ve 26 narkotik köpeğinin de içerisinde bulunduğu, 199 ayrı adrese Hatay Cumhuriyet Başsavcılığıyla koordineli şekilde yürütülen bu operasyonda 117 şüphelinin tamamı yakalanmıştır." diye konuştu.

Satıcılar odaklı operasyon 5 aydır sürüyor

Bakan Soylu, operasyonun teknik takip ve izlemelerle 5 aydır sürdürüldüğünü dile getirdi.

Operasyonunun satıcılar odaklı olduğunu vurgulayan Soylu, şöyle devam etti:

"Miktardan çok çetenin çökertilmesi önemlidir"

"Burada yakalanan miktarlar var. Onlar da açıklanır ama bu operasyonda da miktardan ziyade şebekenin çökertilmesi önemlidir.Hepinizin huzurunda Hatay Emniyet Müdürlüğümüze, buradaki Narkotik Şubemize, bu koordinasyonu bütün Türkiye'de yürüten Narkotik Daire Başkanlığımıza, Emniyet Genel Müdürlüğümüze, Hatay Valimize hepinizin huzurunda tekrar teşekkür ediyorum.





"Sınırlara girmesini sonlandırmak için elimizden geleni ortaya koyuyoruz"

Biz sabahleyin onları gönderirken Allah'a dua ettik, 'Allah'ım kaza, bela verme' diye. Kazasız, belasız bir operasyon daha bitmiş oldu. Buradan aziz milletimize şunu söylemek istiyorum; uyuşturucunun Türkiye sınırlarına girmesini sonlandırmak için elimizden gelen bütün gayreti ortaya koyuyoruz.

"Bize güvensinler, gece gündüz çalışıyoruz"

Bize itimat etsinler, güvensinler. Gece gündüz çalışıyoruz. Özellikle emniyet, jandarma birimlerimiz, sınırda Türk Silahlı Kuvvetlerimiz hakikaten büyük bir mücadeleyi ortaya koyuyorlar.

"Kökünü kurutana kadar devam edeceğiz"

Kökünü kurutana kadar da bu mücadeleye devam edeceğiz. Çocuklarımızı, nesillerimizi bu melun saldırının hedefi haline getirmeyeceğiz. Avrupa, istediği kadar serbest bırakabilir, istediği kadar beyinlerini uyuşturmak isteyebilir. Biz buradaki bu mücadelemizi aynı anlayışla, aynı inançla kökünü kurutana kadar devam ettireceğiz."