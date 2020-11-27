Süleyman Soylu: Helikopterden atma iddiası akla ziyan

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'da helikopterden atıldıkları iddia edilen 2 köylünün olayının gerçek dışı olduğunu, iki kişinin de teröristlere yardım ettiklerini söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının 2021 yılı bütçesiyle ilgili milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı.

İKİ KÖYLÜNÜN HELİKOPTERDEN ATILDIĞI İDDİASI

Van'da iki köylünün helikopterden atıldığı iddiasına ilişkin soru üzerine Soylu, o dönem Yıldırım-10 Norduz Operasyonu kapsamında, Van'ın Çatak ilçesi Andiçen Mahallesi Sürik mezrasında sözde Kato Jirka cephesi halkla ilişkiler sorumlusu Mihrali Yılmaz'ın olduğu bilgisine ulaştıklarını anlattı.

"ŞİBAN'IN EVİNE 3 TERÖRİST GELDİ"

Güvenlik güçlerinin, 4 evin olduğu mezrayı insansız hava araçlarıyla (İHA) izlemeye başladıklarını belirten Soylu, İHA'lar tarafından çekilen fotoğrafları göstererek Osman Şiban'ın evine 3 teröristin geldiğini söyledi.

"ELLERİNDE ŞEMSİYE, TERÖRİSTLERLE KAYALIKLARDA GEZİYORDU"

Şiban'ın, yakın zamanda savcıya ve mülkiye müfettişine "Hafızamı kaybettim, müsait değilim." dediğini aktaran Soylu, Osman Şiban'la teröristlerin, ellerinde şemsiyelerle kayalıklara intikal görüntülerinin alındığını ifade etti.

Mersin'de oturan Şiban'ın, Mihrali Yılmaz'ın anlatımıyla "milislik" yaptığını dile getiren Soylu, Şiban'ın, Sürik Mezrası'na yazın gelip 3-4 ay kaldığını ve daha sonra gittiğini söyledi.

ASKERLERİMİZİ ŞEHİT EDEN TERÖRİSTLERİ SAKLADILAR

Servet Turgut'un yaşadığı barakanın İHA'larca çekilen fotoğrafını da gösteren Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bunlar kayalıklara giden teröristler. Bunlar kayalıklara gider gitmez hem silahlı insansız hava aracı (SİHA) hem de yakın hava desteğiyle operasyon başlıyor. Bunların etkisiz hale getirildiğini değerlendiriyoruz. Ardından Yarbay Muammer (Özdil), kahramanlıklarını herkesin anlattığı Yüzbaşı Mahmut Top, Sezer Uçar ve Yusuf Uyar bizim astsubaylarımız, uzman çavuşlarımız, komutanlarını yalnız bırakmıyorlar, mağaraya giriyorlar. İkisinin orada etkisiz halde olduklarını görüyorlar. Tam kafalarını kaldırıyorlar, bir terörist 3'ünü şehit ediyor. O terörist, mağaranın içerisinden yarıyor ve çıkıyor. İndiği yer bir dere. Bizimkiler köpeklerle kovalıyorlar, buluyorlar, çatışmaya giriyorlar ve ölüyor. Bakın bombalanıyor, operasyon yapılıyor, hemen 200-300 metre yakında, Servet Turgut olayın olduğu yerde. Kovalamaca, hafif darplaşma oluyor. Ardından 'ben değilim, bu adamlara ev sahipliği yapan Osman Şiban'dır' diyor. İlk Osman Şiban'ın ismini o veriyor. Sonra Osman Şiban'ı alıyorlar. İlk helikopterle 3 şehidimiz gidiyor. Başka bir helikopterle 2 terörist gidiyor. En son terörist, Servet Turgut ve Osman Şiban da üçüncü helikopterle naklediliyor."

"HELİKOPTERDEN ATMA İDDİASI AKLA ZİYAN"

Mihrali Yılmaz'ın, "köyden iki kişinin işkence edilip helikopterden atıldığına" ilişkin ifadelerini okuyan Soylu, bunların yalan olduğunu söyledi.

Soylu, helikopterin kapısının açılarak aşağıya bir şeyin atılması düşüncesinin "akla ziyan" olduğunu belirterek, olayla ilgili adli ve idari soruşturma yürütüldüğünü bildirdi. Soylu, "Milis oldukları (Osman Şiban ve Servet Turgut) ve bunlara yardım yataklık yaptıkları apaçık ortada olan bir meseleyi böyle ortaya koyuyorum. Bakın olayın sonrası için bir hüküm vermedim. Ben bildiğimi söylüyorum. Kurgu yapmıyorum. Osman Şiban'ın bu işle ilgilendiği bütün kayıtlarımızda var." diye konuştu.