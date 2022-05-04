Petrol
108.32
3.19%
Euro
15.62
0.23%
Dolar
14.83
0.23%
Altın
891.01
0.11%
Borsa
2431
0.09%
Bitcoin
584.310
0.33%
BTXN Coin
15.81
-3.94%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Bulutlu 13 C
    Süleyman Soylu, İdlib'de çocuklarla top oynadı

    Süleyman Soylu, İdlib'de çocuklarla top oynadı

    İdlib'de Türk sivil toplum kuruluşlarınca yaptırılan yetim köyü ile cami ve çocuk oyun alanlarının açılışını yapan Süleyman Soylu, çocuklarla eğlenceli anlar yaşadı.
    • 04.05.2022 - 11:05
    • Güncelleme : 04.05.2022 - 12:28
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Türkiye, Suriye iç savaşından etkilenen ve hem kendi ülkesinde hem de sınırları ötesinde mülteci konumuna düşen insanlar için yaşam ortamları inşa etmeye devem ediyor.

    Bu kapsamda İdlib'de AFAD koordinasyonunda inşa edilen 57 bin briket ev daha sahiplerine teslim edildi.

    Düzenlenen anahtar teslim törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı.

    Süleyman Soylu, İdlib'de çocuklarla top oynadı VİDEO

    Yetim köyünün açılışını yaptı

    Bakan Soylu törende yaptığı konuşmanın ardında Türk sivil toplum kuruluşlarınca yaptırılan yetim köyü ile cami ve çocuk oyun alanlarının açılışını gerçekleştirdi.

    Soylu, Kemmune bölgesinde yeni evine yerleşen bazı aileleri ziyaret ederek, bayramlaştı.

    Soylu, ziyaretlerinde ailelere yeni evlerinin hayırlı olması temennisinde bulundu, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

    Süleyman Soylu, İdlib de çocuklarla top oynadı #1

    Camiyi açtı, çocuklarla ilahi söyledi

    Ardından aynı bölgedeki Bayındır Memur-Sen Necmettin Erbakan Camisi'nin açılışını yaptı.

    Burada öğle namazını kılan Soylu, Türk Diyanet Vakfınca inşa edilen okulu gezdi, hayırseverlerle hatıra fotoğraf çektirdi.

    Soylu, Killi bölgesinde Kıymetli Adam Sait Altunbiz İlim Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nce (KIYAMDER) yaptırılan 256 konutluk yetim köyünün açılışını yaptı, köy hakkında dernek yetkililerinden bilgi aldı.

    Buradaki camiyi de gezen Soylu, çocuklarla ilahi söyledi.

    Süleyman Soylu, İdlib de çocuklarla top oynadı #2

    Çocuklarla top oynadı

    Halı saha ve oyun parkının da açılışını gerçekleştiren Soylu, Trabzonspor forması giyen çocuklarla bir süre futbol oynadı.

    Çocukların, "Bize her yer Trabzon" sloganı Bakan Soylu ve beraberindekileri gülümsetti.

    Soylu daha sonra Türk Diyanet Vakfınca Der Hasan bölgesinde yapılan yetim köyüne geçti.

    Çocukların gösterilerini izleyen Soylu, sohbet ettiği çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

    Süleyman Soylu, İdlib de çocuklarla top oynadı #3

    Süleyman Soylu, İdlib de çocuklarla top oynadı #4

    Süleyman Soylu, İdlib de çocuklarla top oynadı #5

    Süleyman Soylu, İdlib de çocuklarla top oynadı #6

    Süleyman Soylu, İdlib de çocuklarla top oynadı #7

    Süleyman Soylu, İdlib de çocuklarla top oynadı #8

    Süleyman Soylu, İdlib de çocuklarla top oynadı #9


    İlginizi Çekebilir

    Leipzig deplasmanda Möchengladbach’a 3 golle yenildi
    Dünyadan futbol

    Leipzig deplasmanda Möchengladbach’a 3 golle yenildi

    Bağcılar'da sürücüyle yayanın tekmeli yumruklu kavgası
    3. Sayfa

    Bağcılar'da sürücüyle yayanın tekmeli yumruklu kavgası

    Tesla 1,5 milyar USD'lık Kripto Projesiyle Herkese Kazanç Kapısı Açtı!
    Tesla

    Tesla 1,5 milyar USD'lık Kripto Projesiyle Herkese Kazanç Kapısı Açtı!

    Görüş Bildir