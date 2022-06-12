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    Süleyman Soylu ile Mansur Yavaş, Ankara'daki sel felaketini görüştü

    Süleyman Soylu ile Mansur Yavaş, Ankara'daki sel felaketini görüştü

    Ankara sel felaketiyle boğuşurken hep sahada olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gelişmeleri makamından izleyen Mansur Yavaş ile değerlendirme yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 12.06.2022 - 22:38
    • Güncelleme : 12.06.2022 - 22:41
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    Ankara'da birkaç gündür etkisini gösteren, can ve mal kayıplarına yol açan kuvvetli sağanak yağış ve fırtına nedeniyle kentte birçok yetkili kurum alarm durumuna geçirildi.

    Belediye afetle mücadelede yetersiz kaldı

    CHP'li belediyenin afetle mücadelede yetersiz kalması tepkilere neden oldu.

    Kent merkezi dahil bazı ilçelerde vatandaşlar, kendi imkanlarıyla kapanan yolları ve mazgalları açtı, su basan ev ve iş yerlerini temizledi.

    Ankara'da sağanak sonrası vatandaşlar mazgalları temizledi

    Bakan Soylu sel bölgesine gitti

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise afet bölgelerinde incelemelerde bulundu. Selin vurduğu Akyurt ilçesine giden Bakan Soylu, yapılan müdahaleleri yerinde inceleyip gerekli direktifleri verdi.

    Süleyman Soylu, su baskını yaşanan Akyurt'ta - VİDEO

    Mansur Yavaş'ın yanına, ıslanmış elbiseleriyle giderek görüştü

    Ardından Bakan Soylu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile makamında görüştü. Bakan Soylu'nun Mansur Yavaş'ın karşısında konuşurken ıslak pantolonu ve botlarıyla oturması da dikkat çekti.

    Süleyman Soylu ile Mansur Yavaş, Ankara daki sel felaketini görüştü #1

    Süleyman Soylu ile Mansur Yavaş, Ankara daki sel felaketini görüştü #2


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