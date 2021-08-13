Süleyman Soylu ile Murat Kurum, Kastamonu'daki selin son durumunu açıkladı

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, afetin Dereli'deki afetten kat ve kat fazla olduğunu söyledi.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sel felaketiyle ilgili son durumu anlattı.

SOYLU: ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARINDA SONA GELDİK DEMEM MÜMKÜN

Debinin çok yüksek olduğunu belirten Bakan Soylu, yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Debi çok yüksek, dalgıçlığı bilmeyen birinin girip de çıkması çok güç. Bozkurt'ta arama kurtarma çalışmalarında sona geldik demem mümkün. Ama hala bu gece arama kurtarma ekiplerimiz tüm evlerde hem ses yöntemiyle hem arama tarama yöntemiyle çalışmalarına devam ediyorlar.

"PATLAMA SÖZ KONUSU DEĞİL"

Hasar çok. Hasar tespit çalışmalarına devam ediyor. Benim gördüğüm en ağır sel felaketi burası, Dereli'de karşı karşıya kaldığımız felaketin 5 misli diyebiliriz.

HES'te bir patlama söz konusu değil, çünkü patlayabilecek bir şey yok, böyle bir haznesi olan veya baraj tutulumu olan mekanizması yok buranın"

KURUM: BOZKURT'TAKİ AFET DERELİ'DEKİ AFETİN KAT VE KAT FAZLASI

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise, şu ifadeleri kullandı:

"Sel felaketinde hayatında kaybedenlerin ailelerin başsağlığı dileklerimi iletiyorum, yine tüm Türkiye'ye başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Rabbim en kısa zamanda bizi vatandaşlarımıza ulaştırsın diyorum.

Tabi burda da Kastamonu Bozkurt'taki afet gerçekten Dereli'deki afetin kat ve kat fazlası. Biz hemen hızlı bir şekilde, alt yapı hasarlarını tespit ettik. Önceliğimiz vatandaşlarımız. "