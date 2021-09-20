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    Süleyman Soylu, İngiliz mevkidaşı Priti Patel ile görüştü

    Bakan Soylu, İngiltere İçişleri Bakanı Patel ile telefon görüşmesi yaptı.
    • DHA
    • 20.09.2021 - 16:41
    • Güncelleme : 20.09.2021 - 16:43
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    Süleyman Soylu, İngiliz mevkidaşı Priti Patel ile görüştü

    Türkiye ile İngiltere arasında içişleri bakanları düzeyinde temas gerçekleşti.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Birleşik Krallık İçişleri Bakanı Priti Patel ile telefon görüşmesi yaptı.

    GÖÇ, GÜVENLİK, İŞ BİRLİĞİ...

    Görüşmede, Türkiye ve Birleşik Krallık içişleri bakanlıkları arasındaki ikili ilişkiler ele alındı.

    İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, göç ile stratejik güvenlik ve iş birliği konularının da gündeme geldiği belirtildi.

    Süleyman Soylu, İngiliz mevkidaşı Priti Patel ile görüştü #1

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