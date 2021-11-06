Süleyman Soylu: İstanbul seçimlerini kaybedince ağladım

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı canlı yayın programında, İstanbul seçiminin kaybedilmesine ilişkin ''Bunu da burada ilk kez söyleyeyim, İstanbul seçimini kaybettiğimizde ağladım.'' dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, BBN Türk TV'de Talat Atilla ve Tamer Korkmaz’ın sunduğu Perde Arkası programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Soylu, 2019 yılında gerçekleştirilen yerel seçimlerde İstanbul'un CHP yönetimine geçmesi sonrası geçtiğimiz günlerde vefat eden babasıyla yaşadığı bir anıyı anlattı.

Seçimlerin kaybedilmesi sonrası İstanbul'a hizmet edemeyecekleri için ağladığını ifade eden Soylu, babasının kendisini, "Buralar yeniden kazanılır, 30 yıl burayı CHP kazanamaz. İktidar yüzü göremezler" diyerek teselli ettiğini gözleri dolarak anlattı.

''İLK KEZ SÖYLÜYORUM, İSTANBUL SEÇİMİNİ KAYBETTİĞİMİZDE AĞLADIM''

Soylu, İstanbul seçimiyle ilgili şunları söyledi: “İstanbul seçimini kaybettik, ben üzüldüm. Bunu da burada ilk kez söyleyeyim ağladım da… İstanbul seçimini kaybettiğimizde ağladım. Sebebi de şu: İstanbul bizim sevgilimiz… Bu toplumun sevgilisi. İstanbul, sadece İstanbullular tarafından sevilen bir İstanbul değil. İstanbul’u herkes tarafından sevilen, etrafındaki bütün coğrafya tarafından sevilen birileri tarafından da imrenilen bir şehir. Bizim bu şehre hizmetlerimiz olması gerekir.





''30 YIL CHP BİR DAHA İKTİDAR YÜZÜ GÖREMEZ''

Rahmetli annemi aradım, annem de ağlıyordu. İki gün sonra babama geldim. 'Merak etme, buralar alınır ama 30 yıl CHP bir daha iktidar yüzü göremez' dedi"



