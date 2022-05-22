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    Süleyman Soylu: İstanbul'da uyuşturucu operasyonlarında 12 kişi gözaltına altındı

    Uyuşturucu ile mücadele kapsamında, 8 adrese operasyon düzenlendi. 12 kişi gözaltına alınırken, çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi.
    • Haber Merkezi
    • 22.05.2022 - 09:52
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    Süleyman Soylu: İstanbul'da uyuşturucu operasyonlarında 12 kişi gözaltına altındı

    81 ilde, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor.

    İstanbul’da son 2 günde yapılan çalışmalar ile uyuşturucu tacirlerine bir darbe daha vuruldu.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'da polisin son 2 gündeki çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

    5 ilçede operasyon

    Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

    "Büyükçekmece, Esenyurt, Küçükçekmece, Fatih ve Kadıköy'de, 8 adres ve 4 araca yapılan operasyonlarda, 248 kilogram esrar 170 kilogram metamfetamin, 123 kilogram kimyasal madde, 42 kilogram marihuana, 7 kilogram eroin ele geçirildi. 12 kişi gözaltında İstanbul Emniyetimize tebrikler.”

    Süleyman Soylu: İstanbul da uyuşturucu operasyonlarında 12 kişi gözaltına altındı #1


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