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    Süleyman Soylu, İstanbul'daki Suriyeli sayısını açıkladı

    Süleyman Soylu, İstanbul'daki Suriyeli sayısını açıkladı

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da toplamda 500 bin kayıtlı Suriyeli olduğu söyledi. Soylu ayrıca, 1.3 milyonluk mülteci sayısının içinde çeşitli milletlerin bulunduğunu da sözlerine ekledi.
    • Haber Merkezi
    • 05.05.2022 - 16:12
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    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TGRT ekranlarında Ercan Gürses'in sunduğu Ankara Gündemi programına konuk oldu.

    Soylu, son dönemde mültecilere yönelik yapılan çeşitli provokasyonlara değindi.

    Mülteciler üzerinden vatandaşların kışkırtılmaya çalıştığını söyleyen Soylu, İstanbul'daki Suriyeli sayısını da açıkladı.

    "İstanbul'da 500 bin kayıtlı Suriyeli var"

    İçişleri Bakanı Soylu, İstanbul'da toplamda 500 bin kayıtlı Suriyeli'nin olduğunu belirtti.

    Bu 500 binlik sayı içerisinde öğrencilerin ve yabancı firmalarda çalışanların da olduğunu sözlerine ekleyen Soylu, "Çok az bir miktarda, mülteci olarak uluslararası konumda olanlar var." dedi.

    Süleyman Soylu, İstanbul'daki Suriyeli sayısını açıkladı ViDEO

    "1.3 milyonun içinde Alman da var İrlandalı da"

    Soylu son olarak geçtiğimiz günlerde İstanbul Valiliği tarafından açıklanan mülteci sayısına da değindi.

    1.3 milyonluk sayının içinde farklı milletlerden insanlar olduğunu ifade eden Soylu, "1.3 milyon rakamının içinde, evinizde çalıştırdığınız Özbekistanlı da var, Alman da var, İrlandalı da var." şeklinde konuştu.

    Süleyman Soylu, İstanbul daki Suriyeli sayısını açıkladı #1

    "Çok az bir miktarda mülteci konumunda olanlar var"

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

    "İstanbul'da toplam 500 bin kayıtlı Suriyeli var. İstanbul'da diğer rakam, ikametli ve yabancı.. Bunda öğrenciler de var, bunlarda yabancı firmalarda çalışanlar da var. Çok az bir miktarda, mülteci olarak uluslararası konumda olanlar var. 1.3 milyon rakamının içinde, evinizde çalıştırdığınız Özbekistanlı da var, Alman da var, İrlandalı da var."

    Süleyman Soylu, İstanbul daki Suriyeli sayısını açıkladı #2


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