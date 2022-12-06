İçişleri Bakanı Soylu, Taksim'deki kanlı terör saldırısına ilişkin yeni bilgileri paylaştı. Soylu, "İlk verilen ifadelerdeki "Ben bunu çikolata paketi sanıyordum" sözleri gerçeği yansıtmıyor" dedi.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlar ile Mücadele Daire Başkanlığı tarafından, Antalya’nın Serik ilçesinde 7. Uluslararası Siber Suçlar Çalıştayı başladı.

3 gün sürecek olan çalıştayın açılışı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yapıldı.

Çalıştay çerçevesinde, birçok konuda oturumlar düzenlenmesi planlanıyor.

Taksim saldırısına ilişkin yeni bilgileri paylaştı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, burada önemli açıklamalarda bulundu.

İstanbul'un en işlek bölgesi olan İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da gerçekleştirilen kanlı terör saldırısı hakkında da açıklamalarda bulunan Soylu, yeni bilgileri aktardı.

"Bomba yapımı sosyal medya üzerinden yaptırıldı"

Bakan Soylu, "İstiklal Caddesi’ndeki patlamadaki bomba yapımının sosyal medya üzerinden yaptırıldığını yani bir görüşme kanalı üzerinden canlı bir şekilde imal edildiğini burada size söyleyebilirim. Teker teker tarif edildiğini, Hacı kod adlı Amerika’ya bağlı PKK/PYD terör örgütü mensubunun cep telefonu üzerinden hem bombayı yerleştiren hem bombayı imal edeni cep telefonu üzerinden yaptırıldığı bilgileri mevcut. Devlet dedikodu yapmaz, bilgi ile çalışır. İlk verilen ifadelerdeki ’Ben bunu çikolata paketi sanıyordum’ sözleri gerçeği yansıtmıyor. Olayın bütün ayrıntıları teşkilatımız tarafından kayıtlara geçirilmiştir. Aciz değiliz, hiçbir işi de açıkta bırakmayız.” sözlerine yer verdi.

Süleyman Soylu: İstiklal Caddesi'ndeki bomba sosyal medya üzerinden yaptırıldı VİDEO