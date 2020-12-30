Süleyman Soylu, KADES'e gelen ihbar sayısını açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kadına şiddette destek uygulaması olan KADES üzerinden şu ana kadar 60 bin üzerinde ihbar geldiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da Dikmen Hakimevi'nde düzenlenen '14'üncü Kadına Yönelik Şiddet İzleme Komitesi Toplantısı'na katıldı.

Toplantıda konuşan Bakan Soylu, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda, kolluk personeline hizmet içi eğitim verilmesi, Kadın Destek Uygulaması (KADES) ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu, KADES'in şu ana kadar 1 milyon 250 bin indiricisi ve kullanıcısı olduğunu belirtti.

"63 BİN ÜZERİNDE İHBAR VAR"



Kamuoyunun da yakından takip ettiği KADES uygulamasının yaygınlaştırıldığını söyleyen Soylu, "Şu anda 63 bin 860 ihbar sayısına ulaştık. İhbarların, yaklaşık yarısının gerçek ve ciddi tehlike barındıran ihbarlar olduğunu ve bunların tamamına gidildiğini, müdahale edildiğini de burada ifade etmek isterim." dedi.

"YERLİ VE MİLLİ ELEKTRONİK KELEPÇE OCAKTA HİZMETE GİRİYOR"

Kasım ve aralık aylarında bakanlıkların ortak değerlendirmesi sonucu elektronik kelepçeyi yaygın olarak başlatacaklarını açıklayan Soylu, "Güvenlik Acil Durum Merkezi'mizde elektronik kelepçenin tüm teknolojik altyapısı tamamlandı. Ocak 2021'de yerli ve milli elektronik kelepçe hizmete girmiş olacak." ifadelerini kullandı.

"KADIN CİNAYETİ AZALIYOR"

Kadın cinayeti sayısının düştüğünü belirten Soylu, açıklamalarını şu sözlerle sonlandırdı:

"2020 yılı içinde bugün itibarıyla 6284 sayılı kanun kapsamındaki kadın cinayeti sayısı 259'dur. Geçen yılın tamamında sayı 336'ydı. Geçen yıl ki sayının 27'si yabancı uyruklu kadınlardan oluşmaktaydı. Bu yıl da yabancı uyruklu sayısı da 14'tür."

