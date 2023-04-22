Süleyman Soylu, Kahramanmaraş depremindeki can kaybı sayısını güncelledi

Türkiye, 6 Şubat tarihinde felakete uyandı.
Kahramanmaraş merkezki depremler, büyük bir coğrafyayı sarstı.
Merkez üssü Kahramanmaraş olan 2 şiddetli deprem, 11 ili vurdu.
Ülkenin güneyini adeta enkaza çeviren afette binlerce bina yerle bir oldu.
Devletin tüm kurumlarının seferber edildiği depremde, yaralar sarılıyor. Afetzedelerin barınmadan beslenmeye tüm ihtiyaçları karşılanırken, yeni konutların yapımı hızla sürüyor.
Bir diğer yandan depremle ilgili acı bilanço artmaya devam ediyor.
Can kaybı 50 bin 783 oldu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CNN Türk yayınında konuya değindi.
Soylu, depremde can kaybının 50 bin 783'e yükseldiğini açıkladı. Soylu, ölenlerin 7 bin 302'sinin göçmenler olduğunu söyledi.
Soylu şu ifadelerle devam etti;
Başından itibaren adalet bakanlığımız, savcılıklarımız, nüfus genel müdürlüklerimiz, köylerde hayatını kaybedip de ilçenin savcısından ölüm raporu almadan defnedilenler var. Burada göçmen olup vefat eden 7302 kişi var. Toplamda vefat sayısı 50 bin 783.