Süleyman Soylu, Kahramanmaraş depremindeki can kaybı sayısını güncelledi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depremde can kaybının 50 bin 783'e yükseldiğini açıkladı.

ensonhaber.com

Türkiye, 6 Şubat tarihinde felakete uyandı.

Kahramanmaraş merkezki depremler, büyük bir coğrafyayı sarstı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 2 şiddetli deprem, 11 ili vurdu.

Ülkenin güneyini adeta enkaza çeviren afette binlerce bina yerle bir oldu.

Devletin tüm kurumlarının seferber edildiği depremde, yaralar sarılıyor. Afetzedelerin barınmadan beslenmeye tüm ihtiyaçları karşılanırken, yeni konutların yapımı hızla sürüyor.

Bir diğer yandan depremle ilgili acı bilanço artmaya devam ediyor.

Can kaybı 50 bin 783 oldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CNN Türk yayınında konuya değindi.

Soylu, depremde can kaybının 50 bin 783'e yükseldiğini açıkladı. Soylu, ölenlerin 7 bin 302'sinin göçmenler olduğunu söyledi.

Soylu şu ifadelerle devam etti;