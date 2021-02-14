Süleyman Soylu: Karayılan’ı yakalayıp bin parçaya bölmezsek şehitlerimiz yüzümüze tükürsün

Süleyman Soylu, Gara şehitlerinin hesabının sorulduğunu söylerken, Murat Karayılan'ın yakalanacağının sözünü verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gara'da canice şehit edilen 13 vatandaşımızın kimlik tespitlerinin ardından sosyal medya hesabından çok sert bir açıklama yayınladı.

13 kişinin alçakça şehit edildiğini vurgulayan Soylu, bu kalleşliğin ardından hala PKK'yı aklamaya çalışanların olduğunu söyledi.

"BİN PARÇAYA BÖLMEZSEK YÜZÜMÜZE TÜKÜRSÜN"

"Murat Karayılan’ı yakalayıp bin parçaya bölmezsek bu millet ve şehitlerimiz yüzümüze tükürsün." notuyla paylaştığı açıklama metninde Soylu, " PKK ile aynı açıklamaları yapmaktan utanmayan aynı yalanlara sahip çıkan haysiyetsizler var. Evlatlarımıza ve ailelerine çektirdiklerinin hesabı soruldu, sorulacak." ifadelerini kullandı.