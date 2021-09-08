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    Süleyman Soylu, Kastamonu'daki afet toplantısına katıldı

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz haftalarda sel felaketinin meydana geldiği Bozkurt ilçesindeki Afet Koordinasyon Merkezi'nde toplantıya katılım sağladı.
    • AA
    • 08.09.2021 - 22:47
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    Süleyman Soylu, Kastamonu'daki afet toplantısına katıldı

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde Afet Koordinasyon Merkezi'ndeki toplantıya katıldı.

    Akşam saatlerinde Bozkurt'a gelen Soylu'yu Afet Koordinasyon Merkezi önünde Kastamonu Valisi Avni Çakır ve yetkililer karşıladı.

    Bakan Soylu'nun başkanlığında düzenlenen toplantıda, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş, Kastamonu Valisi Avni Çakır, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, emniyet, jandarma ve AFAD yetkilileri yer aldı.

    Süleyman Soylu, Kastamonu daki afet toplantısına katıldı #1

    Süleyman Soylu, Kastamonu daki afet toplantısına katıldı #2

    Süleyman Soylu, Kastamonu daki afet toplantısına katıldı #3

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