Süleyman Soylu, Kastamonu'daki sel bölgesinde

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kentte yaşanan sel ve taşkın sonrası incelemelerde bulunmak için şehre geldi.

Yurt genelinde etkili olan sağanak yağışlar, insanların hayatlarını olumsuz etkiledi.

Kastamonu'da geçtiğimiz günlerde aşırı yağış nedeniyle sel baskınları yaşanırken hayat adeta durman noktasına geldi.

Diğer yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel bölgesinde incelemeler yapmak için kente geldi.

AA'nın haberine göre; sağanağın ardından birçok yerde su taşkını yaşanırken Süleyman Soylu, incelemelerde bulunup durumu değerlendirdi.

Helikopterle çalışmaları inceledi

Helikopterle Bozkurt ve Abana ilçelerinde hasarı ve yürütülen çalışmaları inceleyen Bakan Soylu, ardından Kastamonu Valisi Avni Çakır, AFAD Başkanı Yunus Sezer ile diğer ilgililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.



