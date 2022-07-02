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    Süleyman Soylu, Kastamonu'daki sel bölgesinde

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kentte yaşanan sel ve taşkın sonrası incelemelerde bulunmak için şehre geldi.
    • 02.07.2022 - 15:12
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    Süleyman Soylu, Kastamonu'daki sel bölgesinde

    Yurt genelinde etkili olan sağanak yağışlar, insanların hayatlarını olumsuz etkiledi.

    Kastamonu'da geçtiğimiz günlerde aşırı yağış nedeniyle sel baskınları yaşanırken hayat adeta durman noktasına geldi.

    Diğer yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel bölgesinde incelemeler yapmak için kente geldi.

    AA'nın haberine göre; sağanağın ardından birçok yerde su taşkını yaşanırken Süleyman Soylu, incelemelerde bulunup durumu değerlendirdi.

    Helikopterle çalışmaları inceledi

    Helikopterle Bozkurt ve Abana ilçelerinde hasarı ve yürütülen çalışmaları inceleyen Bakan Soylu, ardından Kastamonu Valisi Avni Çakır, AFAD Başkanı Yunus Sezer ile diğer ilgililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

    Süleyman Soylu, Kastamonu daki sel bölgesinde #1

    Süleyman Soylu, Kastamonu daki sel bölgesinde #2

    Süleyman Soylu, Kastamonu daki sel bölgesinde #3

    Süleyman Soylu, Kastamonu daki sel bölgesinde #4

    Süleyman Soylu, Kastamonu daki sel bölgesinde #5

    Süleyman Soylu, Kastamonu daki sel bölgesinde #6

    Süleyman Soylu, Kastamonu daki sel bölgesinde #7

    Süleyman Soylu, Kastamonu daki sel bölgesinde #8

    Süleyman Soylu, Kastamonu daki sel bölgesinde #9

    Süleyman Soylu, Kastamonu daki sel bölgesinde #10

    Süleyman Soylu, Kastamonu daki sel bölgesinde #11

    Süleyman Soylu, Kastamonu daki sel bölgesinde #12

    Süleyman Soylu, Kastamonu daki sel bölgesinde #13

    Süleyman Soylu, Kastamonu daki sel bölgesinde #14

    Süleyman Soylu, Kastamonu daki sel bölgesinde #15


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