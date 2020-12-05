Süleyman Soylu: Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'telefon' iddialarını kınıyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun telefonla dinlendiği yönündeki açıklamalarının gerçekle hiçbir ilişkisi olmadığını belirtti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir programda ailesinin ve kendisinin telefonlarının dinlendiğini iddia etmişti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu iddianın ardından olaya ilişkin açıklamada bulundu.

Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Bayan Soylu, Kemal Kılıçdaroğlu’nun gündemi değiştirme çabası içerisinde olduğunu belirtti.

"GERÇEK DIŞI İDDİALAR"

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının gerçek dışı olduğunu bildiren Soylu, şunları söyledi:

"Kılıçdaroğlu'nun, tamamen gündemi değiştirme çabasıyla yaptığı ve gerçekle hiçbir ilişkisi olmayan açıklaması, devletimize ve güvenlik güçlerimizle ortaya konulan tüm mücadeleye iftiradır, bühtandır. Aynı zamanda devletimizi zafiyete uğratmaya da matuftur. Sistemimizin önemli kurumlarından birisi olan Ana Muhalefet Partisi'nin Genel Başkanlığı sorumluluğu ile de asla bağdaşmamaktadır."

"HAYAL ÜRÜNÜ AÇIKLAMALARINI KINIYORUZ"

İstihbarat birimlerinin yılda 4 ayrı birim tarafından en az 4 kez denetlendiğinin altını çizen Soylu, açıklamasını şu sözlerle sonlandırdı:

"Sayın Kılıçdaroğlu'nun, kendisinin ve ailesinin dinlendiği ya da takip edildiği yönünde bir şüphesi var ise adresi basın yayın organları değil Cumhuriyet Başsavcılıkları olmalıdır. Savcılara yapılacak suç duyurusu karşısında atılacak tüm adımlara hazırız. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun, devletin, güvenlik güçlerimizin ve özellikle başarılı operasyonlara imza atan istihbarat birimlerimizin güvenini zedelemeye ve itibarını sarsmaya yönelik bu hayal ürünü açıklamalarını kınıyor, kendisini gerçek dışı iddiaları ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunmaya davet ediyoruz."

