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    Süleyman Soylu, kendisine küfür eden şahsın serbest bırakılmasına tepki gösterdi

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından annesiyle birlikte olan fotoğrafının altına küfür eden şahsın serbest bırakılmasına tepki gösterdi.
    • Haber Merkezi
    • 21.01.2021 - 00:48
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    Süleyman Soylu, kendisine küfür eden şahsın serbest bırakılmasına tepki gösterdi

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

    "ANNEMLE FOTOĞRAFIMIN ALTINA KÜFÜR EDEN ALÇAK ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST"

    Annesiyle birlikte paylaşılan fotoğrafın altına küfür eden şahsın, adli kontrol adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasla ilgili açıklama yapan Soylu, "45 gündür anam hastanede. Annemle fotomun altına küfreden alçak mahkemeye çıkıyor ve adli kontrolle serbest.

    Süleyman Soylu, kendisine küfür eden şahsın serbest bırakılmasına tepki gösterdi #1

    "TWEETİMLE YENİDEN ALINIRSA DA PROVOKASYON SAYACAĞIM"

    Ne yapmalıyım, Bakan olsam ne yazar.

    Millet, devlet işleriyle boğuşurken anasının namusuna sahip çıkamamak ne ifade eder Tweetimle yeniden alınırsa da provokasyon sayacağım".

    Süleyman Soylu, kendisine küfür eden şahsın serbest bırakılmasına tepki gösterdi #2

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