Süleyman Soylu: Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunacağız

İçişleri Bakanı Soylu, Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında valiler için kullandığı ifadeler için suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

Eski CHP milletvekili Berhan Şimşek'in, bir TV programında kullandığı "Vali militan, kaymakam militan" sözlerinin yankısı sürüyor.

Şimşek hakkında bu sözleri hakkında soruşturma başlatıldı.

"AHLAKSIZLIĞIN MİLİTANISINIZ"

Son olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şimşek'e sahip çıkarak grup toplantısında "Bizim eski milletvekili arkadaşımız bir açıklama yapıyor; 'vali militan, kaymakam militan, yargıç militan, alınan kararları görüyoruz..' diyor. Vay sen misin militan diyen... İçişleri Bakanlığı bütün valiliklere bir yazı hazırlıyor. Hepiniz dava açın diye. Dava açmazsanız namertsiniz. Hepiniz militansınız. Ahlaksızlığın militanısınız." ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu, valilere hakaret etti VİDEO

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da tartışmalara katıldı. Soylu, konuya ilişkin sosyal medyadan bir açıklama yayınladı.

"Tarihin en başarısız bürokratı da olan Kemal Kılıçdaroğlu’nun “militan” açıklamalarıyla ilgili..." notuyla yapılan açıklamada Soylu, şunları kaydetti:

"PKK terör örgütünden tutuklanan belediye meclis üyeleri militan değil, birlikte hareket ettiğiniz Kandil'in partisinin teşkilatlarını elebaşının posterleriyle süsleyenler militan değil ancak terörle, uyuşturucuyla, her türlü suçla mücadele eden, şehirlerine, yaşayanlarına kendini adayan vali ve kaymakamlarımız militan. Kılıçdaroğlu'nun derdi belli, 'militanlarıma dokunma.' Dokunacağız.

Bu tek parti döneminin sabıkalıları hakkında Bakanlık olarak adliyeye verdiğimiz suç duyurusunun suretini de militan denilerek hakaret edilen valilerimize bilgi olarak gönderdik. Tarihin en başarısız bürokratı da olan Kemal Kılıçdaroğlu, genelge diyerek yine bilgisizliğin ve cehaletin altına imza attı. Vali ve kaymakamlarımıza 'militan' diyen Kemal Kılıçdaroğlu'na da ayrıca suç duyurusunda bulunacağız. Sayın Kılıçdaroğlu'nun dostlarına tavsiyem, tedaviye ikna edilmesidir."