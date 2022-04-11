Süleyman Soylu: Kılıçdaroğlu önceki ihanetlerin bedelini ödesin

Bakan Süleyman Soylu, Göç İdaresi Başkanlığı’nın görevini yerine getirmediğini iddia eden Kemal Kılıçdaroğlu'na SGK Genel Müdürlüğü dönemini hatırlattı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kuruluş yıl dönümünü dolayısıyla Göç İdaresi Başkanlığı heyetiyle bir araya geldi.

Bakan Süleyman Soylu, buradaki konuşmasında CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Göç İdaresi Başkanlığı hakkında yaptığı olumsuz açıklamalara değindi.

"Her zamanki gibi saçmalamış"

İHA'nın haberine göre; Kemal Kılıçdaroğlu’nun sözlerini 'saçmalık' olarak değerlendiren Bakan Soylu, şu ifadelere yer verdi:

"Her zamanki gibi saçmalamış. Ömrü saçmalamakla devam ediyor. O kendi SGK Genel Müdürlüğü yaptığı gibi Göç İdaresi Başkanlığı idare ediliyor zannediyor. Bu eski Türkiye değil. Göç İdaresi Başkanı onun illegal bir şekilde SGK’ya taşıdığı ve bu toplumun bütün huzurunu bozacak adamlardan müteşekkil değil.





"SGK dönemindeki ihanetlerinin bedelini ödesin"

O bir kere SGK Genel Müdürlüğü döneminde Türkiye’ye yaptığı ihanetlerin bedelini ödesin. Kimleri oraya taşıdığının bedelini ödesin. Göç İdaresi, tarihinin en büyük mücadelesini gösteriyor, Sahil Güvenlik tarihinin en büyük mücadelesini yapıyor. Kara çalmak, iftira atmak her zamanki karakterleridir. Ne kadar yabancı gelmiş, nereden geçmiş, nasıl geçmiş, nasıl olmuş? Birtakım sorular soruyor. O soruların cevapları verildi Türkiye’de."

Kılıçdaroğlu'nun tam açıklaması

Kılıçdaroğlu, Göç İdaresi Başkanlığı'ndan randevu talep edeceğini söyleyerek şu açıklamarda bulunmuştu:

"Bu, şiirlerle romantize edilecek bir mesele değildir. Sığınmacılar kaçak yollarla hala ülkemize geliyor. Ülke yol geçen hanına döndü. Göç İdaresi'ne milletimiz adına gitmem gerekiyor; ama sonucun ne olacağını herkes biliyor. Zincirler, teller; şimdi kum torbası koyarlar herhalde. Milletimiz adına Göç İdaresi'ne soruyorum; Sığınmacıların eski kimlik bilgileri elinizde mevcut mu? Kaçına vatandaşlık verdiniz ve hangi güvenlik soruşturmalarından geçirdiniz? Sınırlarımızın delik deşik edilmesini neden izliyorsunuz? Amaç ne? Neyin hazırlığındasınız? Göç İdaresi'nden randevu talep etmeden önce, milletimiz adına sabırla bu soruların yanıtlarını bekleyeceğim. Bu arada şiir yazmayı bırakın, işinizi yapın."