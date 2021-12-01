Süleyman Soylu: Kılıçdaroğlu yalan rüzgarında

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Alparslan Türkeş'i anma toplantısındaki olayla ilgili konuşan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında sert ifadeler kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FOX TV'de yayınlanan 'İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat' programına katılarak, Alparslan Türkeş'i anma toplantısında yaşananlarla ilgili açıklama yaptı.

Kemal Kılıçdaroğlu, "İnsanlar orada Alparslan Türkeş'i anıyor. Polislerin bir anlamda korumasında, oraya baskın düzenlenmesi doğru değil" ifadelerine yer verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri üzerine sosyal medya hesabı üzerinden tepkisini dile getirdi.

"KILIÇDAROĞLU YALAN RÜZGARINDA"

Bakan Soylu, paylaşımında şu sözlere yer verdi:

"Kılıçdaroğlu, yalan rüzgarında...

"POLİSE İFTİRA ATIP, SUÇLUYU ÖVÜYOR..."

Polise iftira atıyor. Suçluyu övüyor. Devleti suçluyor.

"VERDİĞİ BİLGİLERİN HEPSİ YALAN"

Ayrıca verdiği bilgilerin de tamamı yanlış, yalan... Deveye sormuşlar: Neren eğri? diye, Nerem doğru ki? demiş. Bu yalanların neresini düzeltelim..."



