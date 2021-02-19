Yapılan görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı metninde hiçbir değişikliğe gitmemesi, Bakan Soylu tarafından PKK'yı aklamak olarak açıklandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da gerçekleşen 107. Dönem Kaymakamlık Kursu Açılış Programı'na katıldı.

Burada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Soylu, Gara Operasyonuyla ilgili partilere bilgi verilmesinin ardından CHP'nin sergilediği tavrı eleştirdi.

"PKK'YI AKLAMAKTAN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİLDİR"

Bakan Soylu, terör örgütü PKK tarafından zalimce katledilen 13 vatandaşımızın sorumlusunun hain terör örgütü PKK olduğunu açıkça ifade etmeyen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik, "Kılıçdaroğlu'nun bizim ardımızdan, sanki bu detayların hiçbirini anlatmamışız gibi, hiç kendisine olayı ifade etmemişiz gibi, tüm detayları anlatmamışız gibi görüşmeden çıkar çıkmaz grup toplantısında, meseleyi siyasi tatışmaya dönüştürüvermesi ve bu 13 evladın şehadetinin sorumlusunun Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan olduğunu söylemesi, açık söylüyorum, 'PKK'yı aklamaktan', üstünden yük almaktan ve bu acı olayı bir siyaset malzemesi haline, bir polemik haline dönüştürmekten başka bir şey değildir." ifadelerini kullandı.

Süleyman Soylu: Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları, PKK'yı aklamaktan başka bir şey değildir VİDEO

"YAŞIN BÜYÜK OLMASI, HATA YAPILMAYACAK ANLAMINA GELMEZ"

Soylu, sözlerine şu ifadelerle devam etti:

"Çok yaralandığımızı, çok üzüldüğümüzü anlattıktan sonra o metnin bir parçasının bile değişmemiş olduğunu maalesef dinlerken, üzülerek müşahede ettik.

Böyle olmamalı. Yaşın büyük olması, hata yapılmayacak anlamını taşımaz. Makamın büyük olması, hata yapılmayacak anlamını taşımaz. Hakikaten üzülüyorum. Elbetteki, toplumun zihnindeki birtakım sualleri sormak özellikle demokrasilerde siyasi partilerin görevleridir.

"BU TEPKİ, PKK KARŞISINDA HEP BİRLİKTE CEPHE OLMA FIRSATINI KAÇIRMAKTIR"

Ancak, burada bunu dile getirirken demokratik eğilimlerin ortaya çıkardığı sonuçları görmezden gelmek de başka bir davranış biçimidir. Gelmişiz, anlatmışız, ne kadar sorunuz varsa buyrun cevaplamaya hazırız demişiz, ondan sonra meseleyi Sayın Cumhurbaşkanımızın üzerine yıkmaya çalışmak, tekrar söylüotum terör örgütünü ve PKK'yı aklamaktır.

Terör örgütünün karşısında, PKK'nın karşısında hep birlikte bir cephe olma fırsatını kaçırmaktır. Bu tarihi bir fırsat, bu kalleşliğe hep birlikte ay yıdıızlı bayrak elimizde, hiçbir siyasi parti ayrımı gözetmeksizin fatura ödettirebilme fırsatını kaçırmaktır. Böyle yapılmamalıydı ve böyle ortaya konulmamalıydı.

"HAYATIMIN EN ÖNEMLİ HAYAL KIRIKLIKLARINDAN BİR TANESİ"

Bunu sizce yaştan büyük bir ağabeyiniz olarak söylüyorum. O grup toplantısını dinlediğim an yaşadığım hayal kırıklığı ifade etmem gerekir ki hayatımın en önemli hayal kırıklıklarından bir tanesidir. Gün polemik günü değildir. Siyasette elbetteki bazı şeylerin eleştirilmesi herkesin hakkıdır. Ama bunun kırmızı çizgisi terör örgütüdür. Bu, siyasi tarihimize bir kara leke olarak geçmiştir."