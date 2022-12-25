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    Süleyman Soylu: Kökünü Kurutana kadar mücadeleye devam

    İçişleri Bakanı Soylu, Kökünü Kurutma Operasyonu kapsamında Edirne'de ülkeye giriş yapan tırda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildiğini duyurdu.
    • 25.12.2022 - 11:11
    • Güncelleme : 25.12.2022 - 11:27
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    Süleyman Soylu: Kökünü Kurutana kadar mücadeleye devam

    Türkiye'nin uyuşturucuyla mücadelesi başarılı şekilde devam ediyor.

    Hız kesilmeyen mücadeleye, "Kökünü Kurutma Operasyonu” da eklendi.

    Yurt genelinde çalışmalar sürerken, Edirne'de ekipler harekete geçti.

    Uzun süreli takip başlatıldı

    Kentte, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik uzun süreli takip başlatıldı.

    Takip sonucunda ülkeye giriş yapan tır tespit edilerek yakalandı.

    Süleyman Soylu: Kökünü Kurutana kadar mücadeleye devam #1

    "Kökünü Kurutana kadar mücadeleye devam"

    Konuya ilişkin açıklama İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi.

    Bakan Soylu, sosyal medya hesabından bilgileri paylaştı:

    "Kökünü Kurutana kadar mücadeleye devam! Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uzun süreli takip sonucunda ülkeye giriş yapan tırda; 35 kg kokain, 2 kg metamfetamin, 460 kg ecstasy, 760 gr reçine esrar, 9 tüp likit esrar ele geçirildi."

    Süleyman Soylu: Kökünü Kurutana kadar mücadeleye devam #2

     

     


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