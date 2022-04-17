Süleyman Soylu: Komşumuza sırtımızı dönecek bir millet değiliz

Bakan Soylu, Halep ve Humus'ta yaşayabilmenin mümkün olmadığını söyledi. Soylu, "Yüzyıllar boyunca kardeş olduğumuz insanları bırakacak mıyız?" sorusunu yöneltti.

"Ramazan 15 Dünya Yetimler Günü” dolayısıyla İstanbul'da iftar programı düzenlendi.

Deniz Feneri ile Bayrampaşa Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği iftar programına şehit aileleri katıldı.

Yetim aileler ve çocuklara yönelik programda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da yer aldı.

"Eğer biz bir şeye müdahale etmezsek..."

Bakan Soylu, dünyadaki haksızlıkları giderebilmek üzere adım atabilecek, dünyaya sesini duyurabilecek yegane ülkelerden birinin Türkiye olduğunu belirterek, "Işığı açık tutarsak etrafımızdakiler hayırda toplanacaktır. Eğer biz bir şeye müdahale etmezsek, ayakta sağlam durmazsak Suriye, 100 yıl daha böyle gider çünkü gitmelerini istiyorlar. Irak'ta bu karmaşıklıklar 100 yıl daha devam eder. İran'a ambargo 100 yıl daha devam eder." dedi.

Soylu, "Dünyanın hangi noktasına gidersek gidelim Deniz Feneri ve Deniz Feneri'ne benzeyen yardım kuruluşları oralarda verilen emirleri yerine getiriyorlar, bizim yardım köprümüz oluyorlar, bizi zırhlıyorlar." diye konuştu.

"Komşumuza sırtımızı dönecek bir millet değiliz"

İdlib'de 3,9 milyon insan olduğunu dile getiren Soylu, "Siz nereden geldiniz?' diyorum, 'Halep'ten, Humus'tan.' diyorlar. Halep ve Humus'ta yaşayabilmek mümkün değil. Biz komşumuza sırtımızı dönecek bir millet değiliz. Yüzyıllar boyunca aynı sancağın altına yaşadığımız, kardeş olduğumuz insanları bırakacak mıyız?" ifadelerini kullandı.

"Rejim değişti diye..."

Soylu, Afganistan'a iyilik trenleri yolladıklarını kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Rejim değişti diye sırtımızı mı döneceğiz? Kışın hep beraber şunu dert ettik, acaba Afganistan'da çocuklar kışı nasıl geçirecek diye. İdlib'e kömür yolladık. Afganistan'a iyilik trenleri giderken Lübnan'a da iyilik gemileri gitti. Dünyayı yaşanmaz hale getirmeye çalışanlara inat, bir öğüdün peşinden gidiyoruz. Biz Batı gibi neslini unutan, sadece maddeye tapan, ülkelere giderken buraları nasıl sömürürüz diye düşünen bir anlayışa sahip değiliz." ifadelerini kullandı.

"Sizin silahınızın da paranızın da canı çıksın"

Üç yıl önce Sudan'da yaşadığı bir olayı anlatırken duygulanan Soylu, şunları ifade etti:

"Üç yıl önce Sudan'a gittim, genç bir kız gördüm, ne işin var burada dedim. 'Öğretmenim, buradaki yetimlere bakmaya geldim.' dedi. Bu yetimleri biz mi yetim bıraktık? Sudanlı yetimleri biz mi yetim bıraktık? Arakan Müslümanlarının yetimlerini mi biz mi yetim bıraktık? Suriye'de savaşı biz mi çıkardık? 2000'li yılların başında Afganistan'ı biz mi işgal ettik? Yemen'deki çatışmaları biz mi körüklüyoruz? Her savaştan sonra Batı'nın elde ettiği silah ve para... Sizin silahınızın da paranızın da canı çıksın.





"Önce aklınızı değiştirin"



Siz önce aklınızı değiştirin. Çocukları sadece renklerinden değil diye Yunanistan sınırında dondurarak ölüme terk ettiler. Bize medeniyet vaazı yapanlar, bize tepeden bakmayı insanları tenleriyle, gözleriyle ayırdılar. Yetim başı okşamanın ne olduğunu bize tembih eden anlayışın gereği olarak buradayız. Devlet, bugün yetimlerine borcunu ödemektedir. İnsanlığın emaneti Anadolu coğrafyasındadır. Bu emaneti iyi taşımalıyız."

"Işığı açık tutarsak etrafımızdakiler hayırda toplanacaktır"

"Aşağıdakiler bugün bir şeyin farkındalar. Kendilerinin nasıl sömürüldüklerinin, nasıl kendilerine sırt dönüldüğünün farkındalar" diyen Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz bunu Afrika Zirvesi'nde de İnterpol seçimlerinde de, Antalya'daki Diplomasi Forumu'nda da gördük. Bizi model olarak alıyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımızı model olarak alıyorlar. Dünyadaki bu haksızlıkları giderebilmek üzere adım atabilecek, dünyaya sesini duyurabilecek yegane ülkelerdeniz. Işığı açık tutarsak etrafımızdakiler hayırda toplanacaktır.





"Buna itiraz edecek bir tek ülke var, bir tek lider var"



Eğer biz bir şeye müdahale etmezsek, ayakta sağlam durmazsak Suriye, 100 yıl daha böyle gider çünkü gitmelerini istiyorlar. Irak'ta bu karmaşıklıklar 100 yıl daha devam eder çünkü öyle istiyorlar. İran'a ambargo 100 yıl daha devam eder. Yemen'den Orta Asya'ya, Kafkasya'ya, Afganistan-Pakistan hattına kadar aynısını devam ettirirler. Buna itiraz edecek bir tek ülke var, bir tek lider var. 'Dünya 5'ten büyüktür.' sözü sadece siyasi olarak ortaya çıkan bir söz değil, hakikatin yüzüne çarptırılmasıdır."

"Son 4 yılda dünyada en çok uluslararası yardım yapan ülkeyiz"

Bakan Soylu, "'Son 4 yılda dünyada en çok uluslararası yardım yapan ülkeyiz' deme gururunu bize yaşatan hem devletimize, hem kıymetli Cumhurbaşkanımıza, hem de yardım kuruluşlarımıza hepinizin huzurunda teşekkür ediyorum." diyerek konuşmasını sonlandırdı.