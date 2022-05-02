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    Süleyman Soylu, köy sakinlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştürdü

    Bakan Soylu, Ramazan Bayramı ziyareti dolayısıyla bir araya geldiği Üzümkıran köyü sakinlerini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştürdü.
    • 02.05.2022 - 15:02
    • Güncelleme : 02.05.2022 - 17:05
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    Süleyman Soylu, köy sakinlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştürdü

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İran sınırında 2 bin 100 rakımlı Zirvin Tepe Üs Bölgesi'nde incelemelerde bulundu.

    Ardından Hakkari’nin Şemdinli ilçesine bağlı Güzelkonak köyüne geçen Bakan Soylu, 21’inci dönem Hakkari Milletvekili Hakkı Töre'nin evini ziyaret ettikten sonra, vatandaşlarla bayramlaştı.

    Durak köyündeki bayramlaşmadan sonra Üzümkıran köyüne gelen Bakan Soylu, köy girişinde vatandaşlar tarafından Türk bayrakları ve ‘Kahrolsun PKK’ sloganlarıyla karşılandı.

    ‘Reisi ara’ taleplerini karşılıksız bırakmadı

    Şehitleri olan köyün sakinleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bayramlaşmak istedi. Bakan Soylu, köy sakinlerinin “Reisi ara” taleplerini karşılıksız bırakmadı.

    Süleyman Soylu, köy sakinlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştürdü ViDEO

    Süleyman Soylu, köy sakinlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştürdü #1

    “Geleceğe el ele, omuz omuza yürüyelim”

    Köy sakinleri ile telefonla konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram kutlamasının ardından Hakkari’nin ciddi bir değişim yaşadığını söyledi.

    AA’nın haberine göre; Ramazan’da Yüksekova'daki 3. Piyade Tümen Komutanlığı'nda askerlerle iftar yaptığını anımsatan ve ilçe merkezinde gördüğü güzel görüntüleri anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

    "İnşallah 2023 Haziran'ında Hakkari bunu çok açık ve net ortaya koyacaktır, buna inanıyorum. Bunun için de tek millet tek bayrak tek vatan tek devlet diyelim ve geleceğe el ele, omuz omuza yürüyelim. Şimdi gençler, özellikle şunu ifade etmek istiyorum ki bizde Türk'ü Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez'i, Gürcü'sü, Abaza'sı yok. Biz sizleri Allah için seviyoruz, biz yaratılanı yaratandan ötürü sevdik ve bu şekilde de yolumuza devam ediyoruz, devam edeceğiz."

    Vatandaşların, "Sizinle ölümüne." demesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Allah razı olsun." karşılığını verdi.

    Süleyman Soylu, köy sakinlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştürdü #2

    “Yeni başladık, yarına umut dolu olun”

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hitabı ardından Bakan Soylu, yaptığı konuşmada, vatandaşlara verdikleri destekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

    "5 yıl önce buraya geldiğimizde nasıl yemin ettiğimizi, şehitlerimizin, gazilerimizin huzurunda nasıl yemin ettiğimizi biliyoruz. Bu topraklarda huzuru ve kardeşliği kaldırıp bu topraklara kaosu, baskı ve zulmü getirmeye çalışanlara karşı nasıl birlik olduğunuzu biliyoruz. Bilmenizi isterim, siz bir arada oldunuz. Biz de Hakkari'ye Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Yüksekova Havalimanı’ndan hastanelere kadar okullardan güvenliğe ve huzura kadar işe kadar her şeyi ayağınıza getirdik, getirmeye devam edeceğiz. Hepinizin huzurunda söylüyorum daha yeni başladık, yarına umut dolu olun."

    Süleyman Soylu, köy sakinlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştürdü #3

    Üzümkıran'da yaşayanların yollarından dönmediğine işaret eden Soylu, "İnşallah 2023 haziranında Hakkari'den çok büyük ses çıkartmaya hazır mısınız?" sorusunu yöneltti. Vatandaşların, "Evet." cevabı üzerine Bakan Soylu, "Biz de emrinize amadeyiz." diyerek konuşmasının ardından vatandaşlarla birlikte şehitler için dua etti.

    Soylu'nun içinde bulunduğu aracın önü köyden dönüşü sırasında zaman zaman kendisini bekleyen vatandaşlarca kesildi.

    Burada görüştüğü vatandaşların taleplerini dinleyen Bakan Soylu, çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Üzümkıran köyünün ardından Güzelkonak Jandarma Karakol Komutanlığını da ziyaret eden Bakan Soylu'ya İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Hakkari Valisi İdris Akbıyık da eşlik etti.

    Süleyman Soylu, köy sakinlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştürdü #4

    Süleyman Soylu, köy sakinlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştürdü #5


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