Süleyman Soylu Malatya'da POMEM 26.Dönem Mezuniyet Töreni'ne katıldı. Törene katılan Soylu, polis adaylarına önerilerde bulunarak, önemli açıklamalar yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Malatya'da POMEM 26.Dönem Mezuniyet Töreni'ne katıldı.

Süleyman Soylu törende önemli açıklamalarda bulunarak, "Kimyasal uyuşturucu üreten biz miyiz? Elbette biz değiliz. Sentetik ürünler üzerinde adli yükümlülüğü kaldıran biz miyiz? Elbette biz değiliz. Göçün sebebi, Suriye'deki iç savaşın ve uyuşturucunun sebebi biz değiliz. Etrafımızdaki coğrafyada oluşturmaya çalışılan terörün sebebi biz değiliz." dedi.

"TOPLANAN PARANIN NEREYE GİTTİĞİNİ BİLİYORUZ"

Soylu açıklamalarına şu ifadelerle devam etti;

"Bugün terörün kaynağını kimin oluşturduğu, ABD ve Batı'nın PKK terör örgütüne hangi yardımı yaptığını biliyoruz. Toplanan paraların nereye gittiğini biliyoruz.

Öte yandan kendi içimizdeki güvenlik meselelerinde de önemli ölçüde yol katettik. Yeni personeller aldık, eğittik. Yeni kanunlar çıkardık. Trafik kazalarını yüzde 35 azalttık. Araç ve sürücü sayısı artarken bunu hep birlikte başardık.

Sayın Cumhurbaşkanımızın güzel bir sözü var; "Gece yatarken ben vatandaşımızın bekçi düdüğünü duyduğunda, huzurla uyumasını istiyorum. Ama ondan da rahatsız oldular. Neden biliyor musunuz? 15 Temmuz'u saatinde yapıp, uyurken yakalamadıkları için, rahatsız oldular. Ve o 35 bin bekçi hedefiyle birlikte 2019 yılında alıma başladık. Şu an 100 bin kişi görev başında. Her türlü iftira attılar. Ama arkadaşlarımız yılmadı. Hırsızlığı 278'den 122'ye çektiler. Bu yıl hedef 100'ün altına düşmek. Bazı vilayetlerde hırsızlığın olmamasını sağlamak için asayişi temin edeceğiz.

Süleyman Soylu: Bizimle oynamayın, kafanıza çökeriz VİDEO

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"BİZ YENİLMEYECEĞİZ"

'Biz sadece bir PKK terör örgütünü çökertmiyoruz. Kimse yanlış anlamasın. Tam Kurtuluş mücadelemizden beri bizden intikam almaya çalışanlara, bizle oynamayın kafanıza çökeriz. Bu milletle oyun oynamayın diye bir büyük iddiayı ortaya koyuyoruz. Yenilmeyeceğiz, başaracağız, kazanacağız inşallah.

"AVRUPA GİBİ BÜYÜKLERİMİZİ ÖLÜME TERK ETMEDİK"

Bu teşkilatın 2016 yılında 22 bin amiri vardı. Şimdi 6 bin 800'lere düştü. Gıkımız çıkmadı. İşimizi sektirmedik. FETÖ ile mücadele ettik. Örgütlerin 358'i çöktü, Çökerttik. Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu yakalamalarını yaptık. Havadan trafik denetimi yaptık.Gıkımız çıkmadı. Salgında evlere ekmek götürdük. İlaç istediler, arkadaşlarınız ilaç götürdü. Büyüklerimizin elini öptük. Biz büyüklerimizin elini öperken Avrupa ölüme terk etti. Biz öyle bir millet değiliz, olmadık da. Bunun gibi daha pek adımın arkasında hem Türkiye'nin hem teşkilatın ortaya koyduğu yenilenme var.





TERÖR ÖRGÜTÜNE KATILAN KİŞİ SAYISI

Terör ve teröristle mücadele dedik. Doğu ve Güneydoğu da gündelik yaşamı değiştirdik. Okul, kütüphane ve kayak merkezine kadar adımlar attık. Kızdılar üzerimize geldiler. Neden? Çünkü oradaki gençleri dağa çıkaramadılar. Bu yıl terör örgütüne yurt içinden 15 olmakla birlikte 22 kişi katıldı. 5 kişide yurt dışından. Dertleri bu. Belediyeleri istismar edemiyorlar, dertleri bu. O çocuklar neden öğretmen, neden doktor, polis olmak istiyor. Dertleri bu. Çıldırıyorlar.

"DOĞU'DA ARTIK GENÇLER ÜNİVERSİTE OKUYOR"

Bugün Güneydoğu Anadolu'da sanayi sitelerinde boş yer yok. Kadınlarımız tekstil atölyesinde çalışıyor. Gençler üniversite okuyor. Turizm merkezleri açılıyor. Güneydoğu Anadolu'da yer kalamayacak.

"DEVLET MİLLETİN YANINDA"

Malatya'da deprem oldu, Giresun'da sel oldu, İzmir'de deprem oldu. Vatandaşlarımız bilir. Devlete en ihtiyaç duyduğu anda bugün devlet, millet vatandaşlarla beraber. 1 yıl dolmadan evler teslim edildi. Yepyeni, modern mahalleler, evlerde vatandaşlarımızın o karşı karşıya kaldıkları tramvayı unutturmak için elinden gelen her şey yapıldı. Devlet örnek olmaya başladı.





"EĞİTİMİNİZİ EN İYİ ŞEKİLDE ALIN"

Bir yenilenmeyi de emniyette yaptık. Siz 9 ayda mezun oluyorsunuz, hiç tatil yapmadan. Oysa biz arkadaşlarımızı 4 ayda mezun yapmak zorunda bıraktık. Biz onları yeni bir iç hizmete aldık. Hızlandırılmış eğitimden sonra yeniden eğitim veriyoruz. Bizim polis, bekçi, jandarmamız eğitimini en iyi şekilde almalı. Bu tecrübenin gücü.

POLİS ADAYLARINA ÖĞÜTLER

Bizden bir ünifotma, bir bayrak ve millet emanet alacaksınız. Cesur olun, ahlaklı olun, iyi insanlar olun. Bu güçlü millete, asil millete İslam'ın en önmeli kalesi olan bu cennet vatana, bu yurda ve medeniyetimizin dinimizin, geleneğimizin bayraktarlığını yapan bu millete hizmet etmenin asil seref ve onur olduğunu zihninizden çıkarmayın. Gerisi kendiliğinden gelir."