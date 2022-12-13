İçişleri Bakanı Soylu, Halil Falyalı cinayeti kapsamında, bugün yapılan operasyonla birlikte 101 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya Emniyet Müdürlüğü binasında halka hitap etti.

Halil Falyalı cinayetinin soruşturması kapsamında birtakım verilere ulaşıldığını belirten Soylu, bu sabah bir operasyonun başlatıldığını vurguladı.

Daha önce planlanan bir operasyondan bahseden Süleyman Soylu, detayları açıkladı.

Bakan Soylu, konuşmasında şu ifadeleri kullandı;

"8 Şubat 2022'de Kıbrıs'ta Halil Falyalı cinayeti vardı. Biz cinayetle ilgili soruşturmayı başladıktan sonra birtakım verilere ulaştık.

Hem Kıbrıs-Malta hareketliliğini görebildik ve çalışmalar sonucundan nisandan itibaren gerek teknik izleme gerek bu konuda elde ettiğimiz bilgilerin analizi gerek binlerce hesabın MASAK tarafından izlenmesi ve takip edilmesi ve Cumhuriyet Savcılığı kararıyla Ekim 2020'de bir ön operasyon gerçekleştirdik. Bu sabah itibarıyla yeni bir operasyon başlattık.

Süleyman Soylu: Mali suçlarla mücadelede 101 kişi gözaltına alındı ViDEO







"15 adet bahis sitesi"

Bu bahse konu organizasyonda 15 adet bahis sitesinin bulunduğu, bu sitelerin vergi kolaylığı olan ada ülkelerinde hayata geçirildiği ki esas itibarıyla menşei olarak Malta, ülkemizde özellikle kaçak maç yayını yapan siteler olmak üzere fenomenler, GSM telefonlarına atılan mesajlar ve çağrı merkezleri aracılığıyla yürütülmeye çalışıldığı, yüksek miktarda bahis oranları verilerek bu siteleri tercih edenlerin oynayıcı sayılarının artırıldığı görülmüştür.

"101 kişi gözaltına alındı"

Bu organizasyonu gerçekleştiren ve Halil Falyalı'nın yakınları da dahil olmak üzere yaklaşık toplam 136 kişi sadece organizatör olarak tespit edildi. Şu ana kadar 808 milyon mal varlıklarına el konmuştur ki bu daha başlangıçtır. 136 kişinin 101'i şu ana kadar gözaltına alındı.

Hem sanal bahis hem sanal kumar üzerinden gerçekleştirdikleri bu kötücül durum, yaptığımız operasyonlarla akamete uğrayacaktır. Sanal bahis ve sanal kumar meselelerinin de paralarının nakli, tespit ettiğimiz kripto para borsası sayesinde başka ülkelere aktarılmaktadır."