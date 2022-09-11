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    Süleyman Soylu, Mardin ve Diyarbakır ‘İl Güvenlik Toplantısı'na katıldı

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin ve Diyarbakır İl Güvenlik Toplantısı'na katıldı. Toplantı basına kapalı gerçekleştirildi.
    • 11.09.2022 - 12:10
    • Güncelleme : 11.09.2022 - 12:15
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    Süleyman Soylu, Mardin ve Diyarbakır ‘İl Güvenlik Toplantısı'na katıldı

    Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Mardin'e gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir otelde düzenlenen İl Güvenlik Toplantısı'na iştirak etti.

    Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda, terör, kaçakçılık, uyuşturucuyla mücadele, deprem, göç ve asayiş konuları ele alındı.

    Terör, kaçakçılık, uyuşturucuyla mücadele, deprem, göç ve asayiş konuları görüşüldü

    İHA'nın aktardığına göre toplantıya, İçişleri Bakan yardımcıları Mehmet Ersoy ve İsmail Çataklı, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Mardin Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan Çiloğlu, Mardin Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, Diyarbakır Emniyet Müdürü Fatih Kaya, vali yardımcıları, İçişleri Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşların temsilcileri ile kaymakamlar katıldı.

    Süleyman Soylu, Mardin ve Diyarbakır ‘İl Güvenlik Toplantısı'na katıldı VİDEO

    Süleyman Soylu, Mardin ve Diyarbakır ‘İl Güvenlik Toplantısı na katıldı #1

    Süleyman Soylu, Mardin ve Diyarbakır ‘İl Güvenlik Toplantısı na katıldı #2

    Süleyman Soylu, Mardin ve Diyarbakır ‘İl Güvenlik Toplantısı na katıldı #3


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