Süleyman Soylu: Mardin'de 6 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'in Nusaybin ilçesi Dibek kırsalında 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla Mardin’in Nusaybin bölgesindeki Dibek kırsalında 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

"TOPYEKÜN SAHADAYIZ"

Bakan Soylu, paylaşımda, “Altı terörist etkisiz. Mardin Nusaybin Dibek kırsalı (Bagok) Kahramanlarımıza dualarla. Topyekün sahadayız” ifadelerine yer verdi.

SOYLU'DAN OPERASYONLARDA EMEĞİ GEÇENLERE TEBRİK

Soylu, ayrıca operasyonlarda emeği geçen polis, jandarma ve istihbarat teşkilatları ile operasyonlarda kullanılan İnsansız Hava Aracı (İHA), Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ve uçaklara da katkılarından dolayı tebriklerini iletti.