Süleyman Soylu: Menderes'e attığınız yalanları nasıl hala Cumhurbaşkanımıza da atıyorsunuz

İdam edilen Adnan Menderes'le ilgili hiçbir dosyanın tamamlanmadığına ve o dönem atılan yalanların ispatlanamadığına değinen Soylu, bugün aynı şeyin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yapıldığını söyledi.

27 Mayıs 1960 darbesinin ardından eski Başbakan Adnan Menderes'in idam edilmesinin üzerinden 60 yıl geçti.

Eski Maliye Bakanı Hasan Polatkan ve eski Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu'nun 16-17 Eylül 1961 tarihlerinde idam edilmelerinin 60. yılı dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, katıldığı anma töreninde açıklama yaptı.

"ORTAYA KOYDUKLARI NEFRETİ ANLAYABİLMİŞ DEĞİLİM"

O dönemlerden beri süregelen bir nefret olduğuna dikkat çeken Süleyman Soylu, "Neden bu kadar nefret? Hangi telkinleri ortaya koydukları, hangi menfaatleri temin ettikleri. Aslen iktidar hırsı da var ama bizim içimizdeki insanların nasıl bir vicdanla böyle büyük bir nefret ortaya koyduklarını hala anlayabilmiş değilim. Bir kaç gün sonra idam edileceğini bildiğiniz halde bir babanın oğluna, eşine son kez sarılmasını nasıl bir vicdanla reddedebilirsiniz." dedi.

"AYNI YALANLARI CUMHURBAŞKANIMIZA ATIYORSUNUZ"

Aynı nefretin ve yalanların günümüzde de sürdürüldüğünü söyleyen Bakan Soylu, "46 yaşındaki, 51 yaşındaki bir devlet adamı, bir başbakan, bunların ağabeyi konumundaki bir cumhurbaşkanını hiç düşünmediniz mi? Belki hayatımızın sonuna kadar anlamakta zorluk çekeceğimiz mesele şudur, bu yalanları içinizde nasıl diri tuttunuz da sizlerden sonrakilere aktardınız da bugün aynı yalanları isimleri değiştirip bugünkü cumhurbaşkanımıza atıyorsunuz." ifadelerini kullandı.





"SİZ BU ÜLKENİN SUYUNDAN İÇMEDİNİZ Mİ?"

Bakan Soylu, açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

"Nasıl bir kininiz vardı ki hasta olmasına rağmen alelacele idam edilmek için Menderes'i idama götürürken sağlıklı görünsün diye kollarına girmiş iki askeri fotoğraf çekilirken çekilin talimatı verdiniz? Siz bu ülkenin suyundan içmediniz mi?

Şurada Şehzadebaşı var, rahmetli Menderes, Polatkan idam edildiği gün orada davullar çaldı. Nasıl bir ruh hastasıydınız ki Menderes'in kasasını açıp içine her türlü paçavrayı koyup resmini çekip gazetelere verdiniz. Güya yolsuzluk tahkikat komisyonları kurdunuz. Bir tane bile tamamlanmış dosyayı milletin önüne neden koyamadınız? Bu ülkeye karşı hiç mi bağlılığınız yoktu.

"AYNI YOLDA SONUNA KADAR DÜŞÜNMEDEN YÜRÜMEYE HAZIRIZ"

Bir siyasetçi utanmadan sıkılmadan 'her gün bir arkadaşı kıyma makinesine atabiliyor' diye iftira atabiliyor. 15 Temmuz'da aynı heyecanı yaşayıp tankları alkışladılar. Şu arkamızda yatanlar bu iftiralara karşı nasıl dik durmuşlarsa bize her gün parmak sallayanlara söylemek isteriz ki biz de aynı şekilde aynı yolda sonuna kadar düşünmeden yürümeye hazırız.

Polatkan, maliye politikalarının dehasıydı, güçlü bir adamdı. Türkiye'nin o günkü şartlarına rağmen büyük yatırımlarının planlayıcısıydı. Eğer 60 yıl sonra biz buraya geliyorsak sadece şehit edilişleri ile alakalı değildir. Kişiliklerinin kuvvetli olması, bu ülkeye bıraktıkları ile alakalıdır. Bundan sonraki 17 Eylüllerde de inşallah bizler ve bizlerden sonra gelenler burada olacak."