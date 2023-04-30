Süleyman Soylu mitinge motosikletle gitti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Atatürk Havalimanı’ndaki TEKNOFEST’e katıldıktan sonra Zeytinburnu’ndaki mitinge yetişmek için motosikletle gitti.

İHA

14 Mayıs'a sayılı günler kala seçim çalışmaları hız kesmeden sürüyor.

Öyle ki siyasilere deyim yerindeyse 24 saat bile yetmiyor.

Programdan programa, mitingden mitinge konuşan siyasetçiler vatandaşlarla buluşabilmek için zamanla yarışıyor.

Yoğun programda oradan oraya yetişmeye çalışıyor

Hal böyle olunca bu yoğunluktan nasibini alan isimlerden biri de İstanbul'da 2. Bölge 1. sıradan milletvekili adayı gösterilen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu.

Sabah saatlerinde Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST'e giden Süleyman Soylu, burada gençlerle bir araya geldi.

Önce TEKNOFEST ardından miting

Bakan Soylu, festival alanında sergilenen hava araçlarını da inceledi.

Soylu daha sonra Zeytinburnu'nda düzenlenen mitinge gitmek için yola koyuldu.

Ancak bu kez farklı bir ulaşım aracı denendi.

Yetişebilmek için motosikletle gitti

Teknofest çıkışı Zeytinburnu’ndaki mitinge yetişmek isteyen Süleyman Soylu, motosiklet ile miting alanına gitti.

Zeytinburnu'nda mitingin yapılacağı yere motosikletle gelen Soylu'yu gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

O anlar böyle kaydedildi.