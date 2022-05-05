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    Süleyman Soylu mülteci eleştirilerine cevap verdi

    Süleyman Soylu mülteci eleştirilerine cevap verdi

    Son dönemde artan mülteci gerilimi için provokasyon değerlendirmesinde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kim kimin adamı hepsini tespit ettik" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 05.05.2022 - 15:31
    • Güncelleme : 05.05.2022 - 16:11
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    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TGRT Haber'de Ankara Temsilcisi Ercan Gürses'in konuğu oldu.

    Bakan Soylu canlı yayında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

    "Dünyanın en güçlü göç akını"

    Soylu, mülteciler konusuna da değindi.

    Dünya tarihinin en büyük göç hareketlerinden birinin yaşandığını belirten İçişleri Bakanı Soylu, provokasyona işaret etti.

    "Hepsini tespit ettik"

    Soylu, "Hepsini çözdük. Kimlerin operasyon çocuğu olduğunu, kim kimin adamı olduğunu hepsini çözdük. Operasyon çocuklarını deşifre edeceğiz. Bu provokasyonları sebebi 2023 seçimleri. Kim istila yapacakmış, bunu yapmak mümkün mü?

    "İçerden ve dışardan uğraşılıyor"

    Hakikaten dışarıdan da uğraşılıyor ama içeriden de çok büyük bir şekilde bir gayret sarfediliyor. Dışarıdan ve içeriden saldırı var. Bunun sebeplerini de söyleyeyim. Bunun sebeplerinden birincisi, 2023 yılında seçim var. Peki siyasi partiler ne yapması lazım?

    Süleyman Soylu mülteci eleştirilerine cevap verdi VİDEO

    "İktidarı dejenere etme çabası"

    Bu durumu dejenere etmeleri lazım. 2019'da dejenere ettiler. 2019'da bu durumu kullanan siyasi partiler bazı belediyeleri kazandı. Göçmenler konusunda ne yaptılar? Sıfır...

    Şimdi unuttular. Şimdi 2023 seçimleri geldi. Ne yapmaları lazım? AK Parti ve Cumhur İttifakı'nı zora düşürecek, etraftaki ülkelerden ve dünyadan kaynaklanan sorunların istismarını ortaya koyabilecek.

    Şöyle sorumsuz davranacak: 'Göndereceğiz, ölürse ölsünler...' Bu coğrafyayı biliyor musun? Genel başkanlık yapıyorsun" diye konuştu.

    Süleyman Soylu mülteci eleştirilerine cevap verdi #1


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