Süleyman Soylu mültecilerle ilgili yalanları deşifre etti

Süleyman Soylu mültecilerle ilgili yalanları deşifre etti

Bakan Süleyman Soylu, sosyal medya üzerinden paylaşılarak tepki toplayan mülteci görüntülerine belgelerle yanıt verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TGRT Haber ekranlarında Ercan Gürses'in sunduğu programa konuk olarak ülke gündemine yönelik açıklamalar yaptı.

Bakan Süleyman Soylu'nun ana gündeminde ise mülteci meselesi yer aldı.

Son günlerde sosyal medya üzerindeki mülteci videolarına değinen Bakan Soylu, çoğu görüntünün bot hesaplar üzerinden paylaşıldığını söyledi.

1 ay içerisindeki 'asılsız' paylaşım örnekleriyle açıklamalarına devam eden Bakan Soylu, görüntülerin provokasyon amacı barındırdığını belirtti.

İşte o paylaşımlar...

Süleyman Soylu mültecilerle ilgili yalanları deşifre etti ViDEO

Bakan Soylu, "İstiklal Caddesi" başlıklı paylaşım için "Bunlar bizim vatandaşımız, görüntüler yılbaşından." dedi.

"Ada vapurunda Afgan istilası" olarak servis edilen bir paylaşıma da değinen Bakan Soylu, görüntülerin Körfez ülkelerinden gelen Arap turistlerin gezisine ait olduğunu belirtti.

"Şirinevler meydanda felaket" paylaşımına ilişkin de konuşan Bakan Soylu, görüntülerin 17 Mayıs 2021 günü yapılan bir mitinge ait olduğunu söyledi.

Lübnan'da çekilen görüntülerin "Türkiye" başlığıyla servis edilmesi.

Bakan Soylu, "Metroda sigara içen Suriyeliler" başlıklı paylaşım hakkında da "Burada böyle bir şey söz konusu değil. Bunlar Türk, kendi vatandaşlarımız." dedi.

Son olarak İran'da çekilerek "Van sınırı" başlığıyla paylaşılan bir görüntülere de yer veren Bakan Soylu, "İran'da olan bir iş, oradakiler çekip servis ediyor. Bunlar da malzeme olarak kullanıyor." dedi.