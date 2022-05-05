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    Süleyman Soylu mültecilerle ilgili yalanları deşifre etti

    Bakan Süleyman Soylu, sosyal medya üzerinden paylaşılarak tepki toplayan mülteci görüntülerine belgelerle yanıt verdi.
    • 05.05.2022 - 16:19
    • Güncelleme : 05.05.2022 - 16:51
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    Süleyman Soylu mültecilerle ilgili yalanları deşifre etti

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TGRT Haber ekranlarında Ercan Gürses'in sunduğu programa konuk olarak ülke gündemine yönelik açıklamalar yaptı.

    Bakan Süleyman Soylu'nun ana gündeminde ise mülteci meselesi yer aldı.

    Son günlerde sosyal medya üzerindeki mülteci videolarına değinen Bakan Soylu, çoğu görüntünün bot hesaplar üzerinden paylaşıldığını söyledi.

    1 ay içerisindeki 'asılsız' paylaşım örnekleriyle açıklamalarına devam eden Bakan Soylu, görüntülerin provokasyon amacı barındırdığını belirtti.

    İşte o paylaşımlar...

    Süleyman Soylu mültecilerle ilgili yalanları deşifre etti ViDEO

    Süleyman Soylu mültecilerle ilgili yalanları deşifre etti #1

    Bakan Soylu, "İstiklal Caddesi" başlıklı paylaşım için "Bunlar bizim vatandaşımız, görüntüler yılbaşından." dedi.

    Süleyman Soylu mültecilerle ilgili yalanları deşifre etti #2

    "Ada vapurunda Afgan istilası" olarak servis edilen bir paylaşıma da değinen Bakan Soylu, görüntülerin Körfez ülkelerinden gelen Arap turistlerin gezisine ait olduğunu belirtti.

    Süleyman Soylu mültecilerle ilgili yalanları deşifre etti #3

    "Şirinevler meydanda felaket" paylaşımına ilişkin de konuşan Bakan Soylu, görüntülerin 17 Mayıs 2021 günü yapılan bir mitinge ait olduğunu söyledi.

    Süleyman Soylu mültecilerle ilgili yalanları deşifre etti #4

    Lübnan'da çekilen görüntülerin "Türkiye" başlığıyla servis edilmesi.

    Süleyman Soylu mültecilerle ilgili yalanları deşifre etti #5

    Bakan Soylu, "Metroda sigara içen Suriyeliler" başlıklı paylaşım hakkında da "Burada böyle bir şey söz konusu değil. Bunlar Türk, kendi vatandaşlarımız." dedi.

    Süleyman Soylu mültecilerle ilgili yalanları deşifre etti #6

    Son olarak İran'da çekilerek "Van sınırı" başlığıyla paylaşılan bir görüntülere de yer veren Bakan Soylu, "İran'da olan bir iş, oradakiler çekip servis ediyor. Bunlar da malzeme olarak kullanıyor." dedi.

    Süleyman Soylu mültecilerle ilgili yalanları deşifre etti #7


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