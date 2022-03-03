Euro
15.69
1.19%
Dolar
14.11
1.56%
Altın
871.08
0.24%
Borsa
1986
0.82%
Bitcoin
611.305
-0.92%
BTXN Coin
37.22
-0.48%
Bitexen
5ºC
İstanbul
Bulutlu 5 C

    Süleyman Soylu: Müzik yasağı kararını değerlendireceğiz

    Gece saatlerinde müziğin yasaklanmasına ilişkin kararın gözden geçireleceğini söyleyen Bakan Soylu, Kültür Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile değerlendirme yapılacağını açıkladı.
    • DHA
    • 03.03.2022 - 12:55
    • Güncelleme : 03.03.2022 - 12:58
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Süleyman Soylu: Müzik yasağı kararını değerlendireceğiz

    Bakan Soylu: (Saat 24.00'ten sonra müzik yasağının kaldırılmasına ilişkin) Kültür Bakanlığımız ve Sağlık Bakanlığımızla konuyu değerlendireceğiz.

    AYRINTILAR GELECEK...


    İlginizi Çekebilir

    Brent petrolün varil fiyatı 112 dolar
    Ekonomi

    Brent petrolün varil fiyatı 112 dolar

    Ücretsiz Borsa Takip Uygulaması ile Anlık İşlemler
    Meta Trader

    Ücretsiz Borsa Takip Uygulaması ile Anlık İşlemler

    İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 3 Mart 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama
    Yaşam

    İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 3 Mart 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama

    Görüş Bildir