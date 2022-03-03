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- Süleyman Soylu: Müzik yasağı kararını değerlendireceğiz
Süleyman Soylu: Müzik yasağı kararını değerlendireceğiz
Gece saatlerinde müziğin yasaklanmasına ilişkin kararın gözden geçireleceğini söyleyen Bakan Soylu, Kültür Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile değerlendirme yapılacağını açıkladı.
- DHA
- 03.03.2022 - 12:55
- Güncelleme : 03.03.2022 - 12:58
Bakan Soylu: (Saat 24.00'ten sonra müzik yasağının kaldırılmasına ilişkin) Kültür Bakanlığımız ve Sağlık Bakanlığımızla konuyu değerlendireceğiz.