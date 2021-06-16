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    Süleyman Soylu, Necmettin Öğretmen'i unutmadı

    Bakan Soylu, "Necmettin Öğretmen'im, gözün arkada kalmasın, seni şehit eden PKK'ya göz açtırmıyoruz ve mücadelemiz, son nefesimize kadar devam edecek" dedi.
    • AA
    • 16.06.2021 - 15:46
    • Güncelleme : 16.06.2021 - 16:29
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    Süleyman Soylu, Necmettin Öğretmen'i unutmadı

    Öğretmen Necmettin Yılmaz16 Haziran 2017 yılında görev yaptığı,  Şanlıurfa Siverek'ten memleketi Gümüşhane'ye giderken terör örgütü PKK tarafından kaçırıldı.

    Necmettin Öğretmen'in cenazesi, 12 Temmuz 2017'de Pülümür Çayı'nda bulundu.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehit edilen Necmettin Öğretmen'i andı.

    "NECMETTİN ÖĞRETMEN'E RAHMET VE MİNNETLE"

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

    "Ömrünün baharında, toprağa düşen bir öğretmen, bir evlat ve toprak olan hayaller... Necmettin Öğretmen'im, gözün arkada kalmasın, seni şehit eden PKK'ya göz açtırmıyoruz ve mücadelemiz, son nefesimize kadar devam edecek. Şehit Necmettin Yılmaz Öğretmen'e rahmet ve minnetle."

    Süleyman Soylu, Necmettin Öğretmen i unutmadı #1

    Süleyman Soylu, Necmettin Öğretmen i unutmadı #2

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