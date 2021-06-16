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Süleyman Soylu, Necmettin Öğretmen'i unutmadı

Süleyman Soylu, Necmettin Öğretmen'i unutmadı

Bakan Soylu, "Necmettin Öğretmen'im, gözün arkada kalmasın, seni şehit eden PKK'ya göz açtırmıyoruz ve mücadelemiz, son nefesimize kadar devam edecek" dedi.