Euro
9.0246
0.55%
Dolar
7.4061
0.52%
Altın
443.36
0.04%
Borsa
1.542
-0.64%
Bitcoin
234.018
-5.79%
EXEN Coin
17.79
2.35%
10ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 10 C

    Süleyman Soylu: 'Nerede kaldı bu devlet' haykırışının muhatabı olmadık

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hiçbir afette 'nerede kaldı bu devlet' sözünün muhatabı olunmadığını söyledi.
    • AA
    • 22.01.2021 - 11:03
    • Güncelleme : 22.01.2021 - 12:21
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Süleyman Soylu: 'Nerede kaldı bu devlet' haykırışının muhatabı olmadık

    Emniyet Genel Müdürlüğü Gölbaşı Yerleşkesi'nde Polis Arama Kurtarma (PAK) Tanıtım Programı'na katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, açıklamalarda bulundu.

    Bakan Soylu, Türkiye'de afet durumlarıyla karşılaşıldığı zaman eskisi gibi devletin olay yerine intikal etme bakımından geç kalmadığını vurguladı.

    "NEREDE KALDI BU DEVLET HAYKIRIŞININ MUHATABI OLMADIK"

    Soylu, "Karşı karşıya kaldığımız hiçbir afette 'nerede kaldı bu devlet' sözüne düçar olmadık, 'nerede kaldı bu devlet' haykırışının muhatabı olmadık." ifadelerini kullandı.

    Süleyman Soylu: 'Nerede kaldı bu devlet' haykırışının muhatabı olmadık ViDEO

    Süleyman Soylu: Nerede kaldı bu devlet haykırışının muhatabı olmadık #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir