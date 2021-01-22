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- Süleyman Soylu: 'Nerede kaldı bu devlet' haykırışının muhatabı olmadık
Süleyman Soylu: 'Nerede kaldı bu devlet' haykırışının muhatabı olmadık
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hiçbir afette 'nerede kaldı bu devlet' sözünün muhatabı olunmadığını söyledi.
- AA
- 22.01.2021 - 11:03
- Güncelleme : 22.01.2021 - 12:21
Emniyet Genel Müdürlüğü Gölbaşı Yerleşkesi'nde Polis Arama Kurtarma (PAK) Tanıtım Programı'na katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, açıklamalarda bulundu.
Bakan Soylu, Türkiye'de afet durumlarıyla karşılaşıldığı zaman eskisi gibi devletin olay yerine intikal etme bakımından geç kalmadığını vurguladı.
"NEREDE KALDI BU DEVLET HAYKIRIŞININ MUHATABI OLMADIK"
Soylu, "Karşı karşıya kaldığımız hiçbir afette 'nerede kaldı bu devlet' sözüne düçar olmadık, 'nerede kaldı bu devlet' haykırışının muhatabı olmadık." ifadelerini kullandı.
Süleyman Soylu: 'Nerede kaldı bu devlet' haykırışının muhatabı olmadık ViDEO