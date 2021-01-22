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Süleyman Soylu: 'Nerede kaldı bu devlet' haykırışının muhatabı olmadık

Süleyman Soylu: 'Nerede kaldı bu devlet' haykırışının muhatabı olmadık

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hiçbir afette 'nerede kaldı bu devlet' sözünün muhatabı olunmadığını söyledi.