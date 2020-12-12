İçişleri Bakanı Soylu'nun PKK'lı teröristlerin öldürüldüğü operasyonu anlatması üzerine HDP'li vekiller masalara vurup ses çıkarmaya başladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Meclis Genel Kurulu'nda terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP tarafından ortaya atılan iddialara yanıt vermek üzere kürsüye çıktı.

HDP'nin Kemal Kurkut hakkındaki iddialarını yanıtlayan Bakan Soylu, Kemal Kurkut'un polislere "Kendimi patlatacağım" dediği gerekçesiyle etkisiz hale getirildiğini söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ardından terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen bir operasyonun detaylarını paylaştı.

PKK ELEBAŞLARINA YAKIN TERÖRİSTİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ OPERASYON

Teröristbaşı Abdullah Öcalan, Duran Kalkan ve Murat Karayılan'a çok yakın bir teröristin adım adım takip edildiğini fotoğraflarla gösteren Süleyman Soylu, ardından F-16'larla operasyonun düzenlendiğini söyledi.

Süleyman Soylu operasyon anını anlattı, HDP'liler ses eylemine başladı VİDEO

HDP'LİLER DUYMAK İSTEMEDİ

Bakan Soylu'nun teröristlere yönelik düzenlenen operasyonu anlattığı anlarda HDP'li milletvekilleri ses eylemine başladı.

Elleriyle masaları yumruklayan HDP'liler, Soylu'nun anlattıklarının duyulmaması için her şeyi yaptı.