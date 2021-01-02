Süleyman Soylu, 2020'de PKK'ya katılım sayısını açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK ile mücadele sonucunda örgüte katılımların 1984'e göre düşüş yaşadığını belirterek, sayının 52'ye gerilediğini aktardı.

Türkiye, terör örgütü PKK'yı tamamen bitirmeye yönelik geniş çaplı operasyonlarının sonucunu alıyor.

Terör örgütü PKK'yı bitimeye yönelik birçok operasyon düzenleyen ekiplerin başarısıyla, örgüte katılımlarda düşüş yaşandığı görüldü.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, örgütün kurulduğu 1984 yılından bu yana büyük bir düşüş olduğunu belirterek bir grafik yayınladı.

"PKK İLE MÜCADELENİN GELDİĞİ NOKTA"

Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklamalarda bulunan Süleyman Soylu, "Türkiye’nin topyekün PKK ile mücadelesinin geldiği nokta..." ifadeleriyle ekiplerin başarısını aktardı.

SAYI: 52

Bakan Soylu, Terör örgütüne 2020 yılındaki katılım,örgütün eyleme başladığı ilk yıl olan 1984’ün de altında kaldı!" açıklamasında bulunarak, katılım sayısının 52'ye düştüğünü söyledi.

"KARARLILIĞIN SONUCUDUR"

"Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki kararlılığın bir sonucudur..." ifadeleriyle yayınlanan açıklamada, aşağıdaki grafik yer aldı: