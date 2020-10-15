Süleyman Soylu: Orta Doğu'da istikrarsızlığa ve teröre senaristlik yapılmaktadır

İçişleri Bakanı Soylu: "21. yüzyılın gelişmiş medeniyetleri ne yazık ki Orta Doğu'da istikrarsızlığa ve teröre senaristlik ve rejisörlük yapmaktadır."

Balıkesir, Ayvalık'ta Suriye Görev Gücü kapsamında görev yapan İçişleri Bakanlığı peroneli ile Suriye Görev Gücü Değerlendirme Çalıştayı'nda bir araya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamalarda bulundu.

"ORTA DOĞU'DA TERÖRE SENARİSTLİK YAPILIYOR"

Bakan Süleyman Soylu: "21. yüzyılın gelişmiş medeniyetleri ne yazık ki Orta Doğu'da istikrarsızlığa ve teröre senaristlik ve rejisörlük yapmaktadır.

DEAŞ-PKK ve bunların uzantılarına karşı kurduğumuz saha baskısı, içerde terörle mücadelemiz, güvenliğimizin esas itibarıyla sınırlarımızın ötesinde başladığını net şekilde ortaya koymuştur. Bunu 'Türkiye'nin orada ne işi var?' diye düşünenlere anlatıyorum. Libya'ya gidiyoruz, 'Libya'da ne işin var? Suriye'de ne işin var? Doğu Akdeniz'de ne işin var? Irak'ta ne işin var?' Keşke bir işimiz olmasaydı." diye konuştu.

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