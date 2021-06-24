İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hedefin trafikte can kaybının sıfıra indirmek olduğunu vurguladı. Otoyollarda hız limitlerinin artırılmasına yönelik çalışma yapıldığını da söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi Eşgüdüm Kurulu İzleme ve Yürütme Kurulu ile Trafik Güvenliği İhtisas Grupları Toplantısı'na katıldı.

Burada konuşan Soylu, Türkiye'de trafik kazası ve sonrası ölümlerin 2015 yılında 7 bin 530 iken bunun 2020'de 4 bin 866'ya gerilediğini belirtti.

Bu sayılara bakıldığında 2 bin 664 kişinin hayatta kaldığının görüldüğünü ifade eden Soylu, Türkiye'de nüfusun, sürücü ve araç sayısının artmasına rağmen trafik kazaları ve ölümlerin azaldığını dile getirdi.

OTOYOLLARDA HIZ LİMİTİNİN ARTMASINA YÖNELİK ÇALIŞMA

Soylu, otoyollarda hız limitlerinin artırılabileceğinin sinyalini de verdi.

İçişleri Bakanı, "Yeni otobanlardan yeni kara yollarında başlamak sureti ile bir adım atılması üzerine bir çalışma gerçekleştirilmektedir" dedi.

Süleyman Soylu: Otoyollarda hız limiti bir miktar artabilir ViDEO

"OTOMOBİLLER İÇİN 20 KM'YE KADAR ARTIRMA YETKİMİZ VAR"

Açıklamalarına devam eden Soylu, "Trafik kazalarının en önemli nedeni sürat ama eski Türkiye değil. Yol standardımız, kalitemiz konusunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız da Karayollarımız da çok yetkin. Bizim sürat yönetimimiz 120, ona bir yüzde 10'luk tolerans var, 132 kilometre... Otomobiller için 20 kilometreye kadar artırma yetkimiz var. Bu konuda hem yollara hem de standartlara göre Karayolları ile trafik bir çalışma yapıyorlar. Bir miktar artırma konusunda, yeni kara yollarından başlamak suretiyle bir adım atılması üzerine bir çalışma gerçekleştirilmektedir. Elbette ortalama hız da kendi açısından önemli bir anlayış oluşturmaktadır." ifadelerini kullandı.

PLAKA TANIMA SİSTEMİNDE YERLİ VE MİLLİ YAZILIM

Son olarak Bakan Soylu, yeni bir sistem daha geliştirdiklerini, plaka tanıma sistemine yerli ve milli bir yazılım daha eklediklerini, bununla hız koridorunun takibini yaptıklarını dile getirdi.

OTOYOLLARDA BEKLENEN YENİ HIZ SINIRI

Öte yandan otoyollarda hız limiti 120 olarak iken, yüzde 10'luk da bir tolerans sağlanmakta ve maksimum hız limiti 132 kilometreyi görmekte.

Yapılacak yeni düzenlemeye göre ise otomobillerde 20 kilometreye kadar artırma yetkisinin olduğu düşünüldüğünde, otoyollardaki yeni hız sınırının 154 kilometre olması bekleniyor.