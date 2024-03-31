Süleyman Soylu oyunu kullandı: 'Geleneği bozmadık' AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, eşiyle birlikte sabahın erken saatlerinde oy kullandıkları kareyi paylaşarak "Aile geleneğimizi bozmadık" dedi.

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ensonhaber.com

Siyasi isimler de milyonlarca seçmen gibi heyecanla sandık başına gitmeye başladı.

Erken saatlerde başlayan kuyruklara girerek erken saatlerde oy kullanmayı tercih eden isimlerden biri de AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu oldu.

Soylu çifti, oylarını Gaziosmanpaşa ilçesinde kullandı.

Süleyman Soylu, eşiyle birlikte sandık başından karesini de paylaştı.

"Sabahın ilk oylarından ve sağlam olsun istedik"

Paylaşımında ise mesaj veren Süleyman Soylu, şu ifadeleri kullandı:

"Haydi Bismillah. Gaziosmanpaşa Dobruca Ortaokulu’ndayız. Aile geleneğimizi bozmadık… Sabahın ilk oylarından ve sağlam olsun istedik… Hayırlı olsun."