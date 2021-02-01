Süleyman Soylu: Özgür Özel’in cezai ehliyeti yoktur

Süleyman Soylu, CHP'den milletvekillerinin istifa etmesini iktidarın oyunu olarak değerlendiren Özgür Özel'i tiye alarak, kendisinin cezai ehliyeti olmadığını söyledi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, partisinden istifa eden milletvekillerinin ardından yaptığı açıklamada, istifaların nedenini iktidara bağlamıştı.

Özel'in bu açıklaması tepkilere neden oldu.

Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, Özel'in geçmişte FETÖ mensuplarını gözaltındayken ziyaret ettiği ve konuya ilişkin açıklamalar yaptığı bir video paylaştı.

CHP'li Özel, paylaştığı videoda "FETÖ terör örgütü diye yetkililerin ifade ettiği Manisa’daki cemaate karşı yapılmış bir operasyondan sonra bugün Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltında olanları ziyaret ediyoruz." demişti.

"CEZAİ EHLİYETİ YOKTUR"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Şener'in bu paylaşımını alıntılayarak, Özel'i tiye aldı.

Soylu, “Nedim Şener çok güzel yakalamışsın Ancak Özgür Özel’in cezai ehliyeti yoktur. Yani 46’dır" dedi.