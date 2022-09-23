Süleyman Soylu, Türkiye'den Pakistan'a giden yardımları açıkladı

Muson yağmurlarının beraberinde sele teslim olan ülkede can kayıpları binleri geçerken Bakan Soylu, 13 uçak ve 9 iyilik treninin Pakistan'a ulaştığını aktardı.

Pakistan, 14 Haziran'dan bu yana muson yağmurlarının etkisi altında.

Yağışların sele dönüştüğü ülkede binlerce can kaybedildi.

Adeta durma noktasına gelen hayatlarına zorlukla devam eden Pakistanlılar'a Türkiye'den yardım yağdı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Pakistan'a gönderilen yardımları sosyal medya hesabından paylaştı.

Süleyman Soylu bir kısım yardımın ulaştığını, bir kısmının ise hazırlanma aşamasında olduğunu aktardı.

"13 uçak, 9 iyilik treni..."

Bakan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"Kardeş ülke Pakistan’a AFAD koordinesinde STK’ların desteğiyle 13 uçak, 9 iyilik treni ve yerelden temin edilen yardımlarla insani yardım köprüsü kuruldu.

"5 bin 790 ton insani yardım gönderildi"

9 tren ile 5 bin 790 ton insani yardım gönderildi, 6 tren hazırlanıyor."

Türkiye'den kardeş ülke Pakistan'a yardım köprüsü ViDEO