Süleyman Soylu paylaştı: Ağıt sesinden çocukların mutluluk çığlıklarına Bir zamanlar silah seslerinin kesilmediği, ağıtların yükseldiği yerlerde şimdi çocuklar mutluluk çığlıkları atıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yüzleri yara bere içindeki çocukların artık gülümsediğini gösteren bir video paylaştı, gönülleri bir kez daha fethetti.

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Bir ‘oh’ çekti, “Paralar PKK’ya gitmiyor” dedi.

Bir ‘oh’ daha çekti, bu kez “Gençler PKK’ya gitmiyor” diyerek, teröristlerin ışığının söndüğünü söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye’nin terör örgütlerinden temizlenmesinde önemli bir rol oynadı.

Çocukların mutluluk çığlıkları...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarını bir bir yerine getiren Soylu, yürekleri dağlayan acı haberlerin verilen mücadele ile önünü kesti.

Bir zamanlar silah seslerinin kesilmediği, ağıtların yükseldiği yerlerde şimdi çocuklar mutluluk çığlıkları atıyor.

"Geçti o günler, geçti"

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Soylu, “Geçti o günler, geçti” dedi.

Yüzleri yara bere içindeki çocukların artık gülümsediğini gösteren video, binlerce beğeni aldı.

Gönülleri bir kez daha fetheden ve dualar alan Bakan Soylu’ya “Allah sizden razı olsun”, “Çok şükür” mesajları gönderildi.