Süleyman Soylu paylaştı! Deprem bölgesinde lösemili çocuklar da düşünüldü Afetin merkezi Kahramanmaraş'ı ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, burada lösemi hastası çocuklar için yapılan Umut Sokağı'nı paylaştı.

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Deprem bölgesinde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Bakanlar, STK'lar ve kurumlar yaraları sarıyor.

Devletin tüm imkanlarının seferber edildiği 11 ilde, her bir vatandaşın ihtiyacı gideriliyor.

Çadır ve konteyner kurulumu devam ederken, söz verildiği gibi afet konutları için de temeller atılıyor.

Bakan Soylu afet bölgesinde

Zorlu sürecin içinden geçilirken, bakanlar görevlendirildikleri kentlerde çalışmaları koordine ederek hızlandırdı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da ilk andan itibaren tüm illeri tek tek ziyaret etti.

Burada ekiplerden çalışmalara ilişkin bilgiler aldı.

"Lösemi hastalarına ait Umut Sokağı yaptık"

Yapılan çalışmalara ilişkin de sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Soylu, son olarak güzel bir çalışmayı duyurdu.

Depremin merkezi Kahramanmaraş'taki lösemili çocuklar için de ayrı bir etkinlik alanı yapıldı.

Soylu, "Kahramanmaraş'ta, lösemi hastalarına ait Umut Sokağı yaptık... Umut, hep var..." ifadeleriyle paylaştı.