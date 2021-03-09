Terör örgütüne katılımın tarihin en düşük seviyesinde olduğunu söyleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 6 bin 21 masum sivili katleden PKK’nın artık eylem kabiliyetinin sınırlı olduğunu dile getirdi.

İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu, Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde bir otelde düzenlenen "Özel Harekat Başkanlığı Birim Amirleri Eğitim ve Koordinasyon Toplantısı"na katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Soylu, "Katliam yapan, uyuşturucu ticareti yapan, masum ve silahsız insanları acımasızca öldüren, kaçırıp işkence eden bir terör örgütüdür. Verdikleri destek, tırlar dolusu silahtan ibaret değildir. PKK'nın uluslararası alanda reklam kampanyası da Batı ülkeleri tarafından en şiddetli şekilde yapılmaktadır." dedi.

“PKK'NIN İÇERİDE EYLEM KABİLİYETİ SINIRLIDIR”

FETÖ'nün PKK'nın üst aklı olduğunu ifade eden Soylu, yakaladıkları her teröristin, her itirafçının, yöneticilerinin ortaya koyduğu her söylemin bu gerçeği teyit ettiğini dile getirdi,

Bakan Soylu, “15 Temmuz öncesi karşılıklı anlaşmaları, birbirlerine alan açmaları, destek olmaları, uluslararası mahfillerde kol kola girmeleri, 15 Temmuz'da FETÖ'nün uğradığı mağlubiyetten sonra PKK'nın sahayı doldurmaya çalışması bu ilişkinin en net göstergelerinden biridir. Ortaya konulan bütün bu kirli planların ve hesapların karşısında Türkiye olarak aslında biz şunu yaptık, direndik, güçlendik ve bastırdık. Birileri istedikleri kadar konuşsunlar netice ortadadır. PKK'nın elebaşları, örgüt içine güya moral vermek için ileri geri konuşuyorlar, müzahir yayın organları ve hatta müzahir siyasi yapıları aldıkları sufleleri tekrarlıyorlar ancak herkes biliyor ki bugün PKK'nın içeride eylem kabiliyeti sınırlıdır.” dedi.

Süleyman Soylu: PKK, 6 bin 21 masum sivili katletti ViDEO

“2020’DE 243 ÖRGÜT ÜYESİ İKNA EDİLDİ”

Örgüte katılımın tarihin en düşük seviyesinde olduğunu vurgulayan Soylu, “Son 4 yılda PKK'nın yurt içindeki silahlı terörist sayısı yüzde 83 oranında azalmıştır ve neredeyse 300'ün altına gerilemiştir. Örgütten kopmalar da tam tersine tarihinin en yüksek seviyesindedir. Yıllık 5 bin 558 katılım rakamını görmüş olan PKK terör örgütüne 2019'da 132 kişi katılmıştı, 2020'de bu sayı 53 oldu, yurt içinden bu sayı 2021 yılı için halen 2 kişidir. 53 kişinin katıldığı 2020'de ikna ile teslim sayımız 243 oldu. Yaklaşık terör örgütüne katılım sayısının 5 katı.” ifadelerini kullandı.

ÖZEL HAREKAT PERSONELİ SAYISI 3 KATINA ÇIKARILDI

Soylu, “Polis Özel Harekat Başkanlığımız, 40 yıllık terörle mücadelede en önemli kurumsal tecrübelerinden birisidir. 15 Temmuz gecesinin stratejik ve fiili hedeflerinden birisi olması da tesadüf değildir. Bu teşkilat o gece pırıl pırıl çocuklarını, aslan gibi amirlerini şehit verdi. Cenabı hak her birine gani gani rahmet eylesin. 2017'de daire başkanlığı statüsüne yükseltilerek ‘Özel Harekat Başkanlığı’na dönüştürülmüş ve 8 ilimizde doğrudan merkeze bağlı özel harekat müdürlükleri ile Çankırı Özel Harekat Polis Eğitim Merkezi Müdürlüğü kurulmuştur. 2015'de ülkemiz genelinde özel harekat personeli sayısı 7 bin 765 iken 3 katına çıkarılarak, 22 bin 523 olarak gerçekleşmiştir." açıklamasında bulundu.

“DİYARBAKIR'DA EVLAT NÖBETİ TUTAN AİLELERE ANLATSINLAR”

Bakan Soylu, konuşmasına şu şekilde devam etti:

"Çizgisi, hedefi, terörle mücadelesindeki kuralları, hukuk çizgileri, hukukun içinde kalma iradesi nettir ve sağlamdır. Kendimize inanıyoruz. Büyük devlet kapasitemize inanıyoruz ve bu kapasiteyle beraber, iki asra yaklaşan tecrübeye sahip kurumlarımızla, tarihin en köklü ordularından biri olan ordumuzla beraber bu mücadeleyi veriyoruz. İfade ettiğim gibi, bu mücadelede kafamız nettir. PKK'ya, FETÖ'ye, DEAŞ'a, sol terör örgütlerine bakışımız nettir. Burada bir kafa karışıklığına fırsat vermemek gerekir. Ancak sahada kazandığımızı masada harcamak isteyenlere, sahadaki terör örgütünü sosyal medyada marjinal dernek gibi göstermek isteyenlere de fırsat vermemek lazım. Bize PKK'yı anlatmak isteyenler, gitsinler Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan ailelere anlatsınlar."





"PKK, KURULDUĞU LANET GÜNDEN BERİ 6 BİN 21 MASUM SİVİLİ KATLETTİ"

"Belki sizlerin çok iyi bildiği ama kamuoyunun pek bilmediği bir şey anlatayım.” diyen Bakan Soylu, şöyle devam etti:

“Sözcüleri bunu pek dillendirmezler ama terör örgütü PKK'nın iç yazışma dili Türkçe'dir. Geçtiğimiz günlerde istihbarat birimlerimiz, PKK'nın birkaç saha sorumlusunun Kandil'deki yönetime yazdıkları raporları ele geçirdi. El yazısıyla sayfalarca yazmışlar. Hepsinin cümleleri gayet düzgün, ifadeleri net, sayfalarca yazıda neredeyse bir tane karalama yok. Şunu görmek lazım; bu örgüt ve onların aracıları, evlat nöbeti tutan o anne babaların öğretmen olacak, mühendis olacak çocuklarını kaçırdılar. Bu örgütü dünyadaki her insan doğru tanımalıdır. Dünyanın en kadim medeniyet şehirlerine, turizm cenneti olacak şehirlerine, yaylalarına terör belasını musallat ettiler. Yıllarca sivil katliam yaptılar. Kurulduğu lanet günden beri 6 bin 21 masum sivili katletti."