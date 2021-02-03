Süleyman Soylu: PKK, tecavüzcü sözde yöneticiye ceza yerine ödül verdi

Gever Eyaleti'nin sözde sorumlusu PKK'lı Hogir Maraş'ın 14-17 yaşlarındaki 4 kıza tecavüz ettiğini söyleyen Süleyman Soylu, şahsın cezalandırılmak yerine terfiyle ödüllendirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün katıldığı Haber Global kanalında Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtladı.

Terör örgütü PKK'nın içerisindeki akılalmaz tecavüz olaylarını anlatan Süleyman Soylu, örgütün 'Gever Eyaleti' sorumlusu 'Hogir Maraş' kod adlı kırmızı kategoride aranan Remzi Demiroğlu’nun, dağda küçük kızlara tecavüz ettiğini söyledi.

Bakan Soylu'nun duyurduğu tecavüz olaylarının detayları da ortaya çıktı.

Buna göre PKK'lı Demiroğlu'nun zorla dağa kaçırılan 14-17 yaşları arasındaki 4 kıza tecavüz ettiği, kızlardan 2’sinin intihar ettiği, 2'sinin ise hamile kaldığı belirlendi.

TECAVÜZCÜYE TERFİ VERİLDİ

Örgütün, 'Gever Eyaleti' sorumlusunu cezalandırmak yerine ödüllendirerek terfi ettirdiği öğrenildi.

Güvenlik güçlerinden alınan bilgiye göre; İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları kapsamında B.T. isimli terörist, geçen 20 Ocak'ta teslim oldu.

İKNA EDİLEN TERÖRİST ANLATTI

Teslim olan terörist B.T., güvenlik güçlerine verdiği ifade ile terör örgütünün kadınlara karşı uyguladığı insanlık dışı vahşeti bir kez daha gözler önüne serdi.

İKİ KIZ ÇOCUĞU İNTİHAR ETTİ

Teslim olan B.T., örgütte bulunduğu süre içinde sözde 'Gever Eyaleti' sorumlusu 'Hogir Maraş' kod adlı Remzi Demiroğlu’nun, 14-17 yaşları arasında kandırılarak örgüte katılan 4 kız çocuğuna, 2020 yılı içerisinde tecavüz ettiğini ve bu durumu hazmedemeyen 'Sozda' kod adlı ve 'Civana' kod adlı isimli iki kız çocuğunun intihar ettiğini anlattı.

TECAVÜZCÜ ÖDÜLLENDİRİLDİ

Teröristin ifadesi doğrultusunda yapılan araştırmalara göre; tecavüz edilen ve hamile kalan 'Dersim' ve 'Derya' kod adlı kız çocukları. örgüt tarafından Hakurk bölgesine zorla gönderildi.

2 kızın intiharına neden olan, 2 kızı hamile bırakan teröristi ise terör örgütü, ceza vermek yerine ödüllendirdi. Terör örgütü üst yönetimi yaşanan tecavüz ve intihar olayları ile ilgili göstermelik soruşturma açtı.

Sözde soruşturma kapsamında Hogir Maraş kod adlı Remzi Demiroğlu görevden alındı. Ancak kısa bir süre sonra terfi ettirilerek başka bir göreve getirildi. Örgüt, kız çocuklarına yönelik vahşeti gizlemek ve yaşanan intihar olaylarını kapatmak için 'çatışmada öldükleri' şeklinde açıklamada bulundu.

"KADIN TERÖRİSTLER KORKU İÇİNDE"

B.T., örgüt içinde yaşanan tecavüz olaylarının bu olayla sınırlı kalmadığını, birçok bölgede bilhassa örgüte yeni katılan çocuk yaştaki örgüt mensuplarına yönelik taciz ve tecavüz olaylarının sürekli yaşandığını ifade etti.

Bundan dolayı kadın teröristlerin korku içinde yaşadıklarını ve örgütten kaçmak için fırsat kolladıklarını, bu yüzden örgütten kaçmaların arttığını söyledi.