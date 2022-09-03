Süleyman Soylu: HDP, PKK ile beraber ABD'nin uşağıdır

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Evlat Nöbeti'nin 4. yılında Diyarbakır'da konuştu.

Hain terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırılan çocukların aileleri, 3 Eylül 2019'da Diyarbakır HDP İl Binası önünde oturma eylemine başladı.

Evlat nöbetinin 4'üncü yılına girilirken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ailelerle bir araya geldi.

"HDP, PKK ile beraber ABD'nin uşağıdır"

Burada konuşma yapan Bakan Soylu, şu ifadeleri kullandı;

"Son 3 yılda Amerikan senatosu PKK/PYD'ye 2 milyar dolar yardım yapmıştır. HDP, PKK ile beraber ABD'nin uşağıdır. Güvenliğimiz olmasa, geceleyin bir yerden bir yere gitme ihtimalimiz olabilir mi? ABD, PKK/PYD'nin güvenliğini sağlamazsa yarım metre adım atamaz. ABD olmasa PKK/PYD olmazdı.

Bizim ABD'ye ihtiyacımız yok. Bizim dinimizden, kültürümüzden, inancımızdan haberi olmayan Avrupa'ya ihtiyacımız yok. Diyarbakır huzura kavuştukça bölge huzura kavuşuyor. Bizi birbirimizden koparmak içni her türlü senaryoyu ortaya koyuyorlar.

"Tüm coğrafyaya huzuru getirmek zorundayız"

1097 gündür 309 evladı için ailelerin feryadı. Çocukları dağa götürenlere değil sadece isyan onları maşa olarak kullananlaradır da. Srebrenitsa anneleri nasıl sıkıntı çektiyse bu annelerin de sıkıntıları aynıdır.

Etrafımızdaki tüm coğrafyaya huzuru getirmek zorundayız. Burası dualı bir şehirdir. Evliyalar, sahabeler şehridir. Bunu ortadan kaldırmak isteyenler, bize kardeşliğimizi unutturmak isteyenlere fırsat vermiyor Diyarbakır anneleri.

"Terör örgütü yakın zamanda bitecek"

Terör örgütünü söküp atarken bilesiniz ki ABD'yi de söküp atıyoruz. Yıllarca bunun için bizi birbirimize düşürdüler.

Terör örgütü yakın zamanda bitecek. Etrafımızdaki coğrafyadan söküp atmalıyız. ABD'yi söküp atmalıyız. Açık söylüyorum lafın arkası ve önü yok. Alevi, Sunni, Kürt, Türk... Onun için bizi birbirimize düşürmeye çalıştılar. Bizi birbirimize yabancılaştırmaya çalıştırdılar.

"Artık anneler ağlamasınlar"

Bu anneler, bu babalar ne diyorsa ben emirlerine amade oldum. Cumhurbaşkanımız zihnen, kalben gönül olarak bize talimatlandırdı. Bu eylemi, bu duruşu kirletmeye çalışıyorlar.

Bu millet sıkı durmaktadır, sıkı durmaya da devam etmektedir. Allah razı olsun. Biz içimizde göz yaşımızı dökelim ama artık anneler ağlamasınlar. Elimizden geleni yapıyoruz. Tek tek çocuklarıyla buluşmalarını istiyoruz. Ben öncelikle her birinize minnetlerimizi, şükranlarımızı ifade ediyorum.