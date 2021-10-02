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Süleyman Soylu: PKK'ya bu yıl sadece 39 kişi katıldı

Süleyman Soylu: PKK'ya bu yıl sadece 39 kişi katıldı

PKK'ya katılımlar hakkında konuşan Bakan Soylu, yılda 5 bin 500 kişinin katıldığı terör örgütüne geçen yıl 53, bu yıl ise 39 katılım olduğunu duyurdu.